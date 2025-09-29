Σχέδιο “ΑΡΙΑΔΝΗ”: 91.610 έλεγχοι και 1.536 συλλήψεις στα ΜΜΜ στην Αττική για το 2025

Από τις αρχές του 2025, το σχέδιο επεκτάθηκε πέραν των Μετρό, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ, στον προαστιακό σιδηρόδρομο και στα αστικά λεωφορεία, με έμφαση στις περιοχές που παρατηρείται υψηλή επιβατική κίνηση.

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» το οποίο αποτελεί ένα πολυεπίπεδο πλέγμα πρόληψης, αποτροπής και καταστολής παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών πράξεων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέσω στοχευμένων περιπολιών, ελέγχων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επισημαίνεται ότι, η παρουσία των αστυνομικών εντός σταθμών, συρμών και περιμετρικών χώρων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση περιστατικών παραβατικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η αίσθηση ασφάλειας χιλιάδων πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο 8μηνο του 2025, οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» προχώρησαν σε 91.610 ελέγχους, 1.539 προσαγωγές καθώς και 1.536 συλλήψεις –μεταξύ άλλων- για κλοπές, ληστείες, φθορές, γκράφιτι και παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Ενδεικτικά, μόνο στις 16-09-2025, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν άμεσα και αποτελεσματικά τα παρακάτω περιστατικά:

Σε στάση αστικών λεωφορείων στα Κάτω Πατήσια, συνελήφθη ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τσεκούρι και μαχαίρι.

Στον σταθμό Μετρό Πανόρμου, συνελήφθη αλλοδαπός, ο οποίος, από κοινού με συνεργούς του, προσέγγισε ζευγάρι τουριστών προκαλώντας τεχνητό συνωστισμό και αφαίρεσε από την κατοχή τους χρηματικό ποσό.

Στον σταθμό Προαστιακού στις Κάτω Αχαρνές, συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε απομίμηση ξίφους τύπου «κατάνα».

Επιπλέον, στις 26-09-2025, στον σταθμό Μετρό Ευαγγελισμός συνελήφθη ένα άτομο για ληστεία σε βάρος ημεδαπού.

Η λειτουργία του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» παρακολουθείται σε κεντρικό επίπεδο, με τις διατιθέμενες δυνάμεις να αναδιατάσσονται διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών πριν αυτά εκδηλωθούν.

Στο πλαίσιο αυτό, η στοχευμένη παρουσία των αστυνομικών οδήγησε:

Στη βελτίωση της κατάστασης σε λεωφορειακές γραμμές με αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, με μείωση περιστατικών τουλάχιστον κατά 60%.

Στη σημαντική μείωση περιστατικών ρίψεων πετρών (τουλάχιστον κατά 80%).

Στη μείωση του αριθμού επιβατών που δεν επικυρώνουν εισιτήριο και στην αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω ενισχυμένου αισθήματος ασφάλειας.

Επισημαίνεται τέλος ότι, όπου παρατηρείται αύξηση περιστατικών κλοπών ή φθορών (π.χ. σε σταθμούς Μετρό στη Δυτική Αττική και σε συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές), το σχέδιο ενισχύεται με πρόσθετες πεζές περιπολίες και αστυνομικό προσωπικό, ενώ συνεχίζεται η στενή συνεργασία με τους φορείς των συγκοινωνιών για την κάλυψη ειδικών αναγκών.

Η συνεχής παρουσία και η συντονισμένη δράση των αστυνομικών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να προλαμβάνει, να αποτρέπει και να καταστέλλει κάθε μορφή παραβατικότητας, προστατεύοντας στην πράξη την καθημερινότητα των πολιτών.