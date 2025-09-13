Σχοινούσα: Πέθανε ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος, που συγκίνησε με τον χορό με την εγγονή του

Έφυγε από τη ζωή ο 92χρονος Γιώργος Κωβαίος, ο οποίος είχε συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τον χορό μπάλο με την εγγονή του στη Σχοινούσα.

Την θλιβερή είδηση του θανάτου του 92χρονου Γιώργου Κωβαίου έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Σύλλογος Σχοινουσιωτών.

Ο Γιώργος Κωβαίος είχε γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα από το βίντεο που είχε χορέψει μπάλο με την εγγονή του σε ένα γλέντι στη Σχοινούσα. “Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη” γράφει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.

Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει:

“Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη. Κι ήταν τότε, πριν λίγα χρόνια, που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και η στιγμή εκείνη ταξίδεψε παντού, έγινε viral και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, με το χαμόγελο και τη στάση του, μας έδειχνε πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να στέκεσαι όρθιος.

Κι όπως έζησε, έτσι έφυγε· όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στην Σχοινουσα .

Καλό ταξίδι !!!!”

