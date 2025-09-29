Ελλάδα Τέμπη

Τέμπη: Εν αναμονή της ημερομηνίας της δίκης για την τραγωδία

Διαβάζεται σε 1'
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Η τραγωδία των Τεμπών, περνά στο επόμενο στάδιο που είναι ο προσδιορισμός της δικής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Εν αναμονή της ημερομηνίας οπότε και θα ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκονται πλέον οι συγγενείς των 57 θυμάτων και οι 36 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος Εφετών – στα χέρια της οποίας βρισκόταν η δικογραφία μετά το πέρας της ανάκρισης και η σχετική εισαγγελική πρόταση – συμφώνησε με τα όσα καταγράφονται στην τελευταία.

Δικονομικά αυτό σημαίνει ότι πλέον η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο που είναι ο προσδιορισμός της δικής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που απαιτείται για να μεταφραστούν τα έγγραφα της δικογραφίας στα ιταλικά καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στελέχη της Ηellenic Train, ιταλικής καταγωγής.

Σχετικό Άρθρο
Ελλάδα

Τέμπη: Ο κόσμος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – “Βρίσκομαι εδώ γιατί δεν υπάρχει Δικαιοσύνη”

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα