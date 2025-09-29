Τέμπη: Εν αναμονή της ημερομηνίας της δίκης για την τραγωδία

Η τραγωδία των Τεμπών, περνά στο επόμενο στάδιο που είναι ο προσδιορισμός της δικής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Εν αναμονή της ημερομηνίας οπότε και θα ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών βρίσκονται πλέον οι συγγενείς των 57 θυμάτων και οι 36 κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος Εφετών – στα χέρια της οποίας βρισκόταν η δικογραφία μετά το πέρας της ανάκρισης και η σχετική εισαγγελική πρόταση – συμφώνησε με τα όσα καταγράφονται στην τελευταία.

Δικονομικά αυτό σημαίνει ότι πλέον η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο που είναι ο προσδιορισμός της δικής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που απαιτείται για να μεταφραστούν τα έγγραφα της δικογραφίας στα ιταλικά καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και στελέχη της Ηellenic Train, ιταλικής καταγωγής.