Τέμπη: Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα για τον Πάνο Ρούτσι – “Συνεχίζω μέχρι τέλους”

Άνθρωποι όλων των ηλικιών κατέκλυσαν το Σύνταγμα για να δηλώσουν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, ενώ διανύει την 14η ημέρα απεργίας πείνας.

Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκε πλήθος πολιτών το απόγευμα της Κυριακής (28/09) με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας για 14η ημέρα.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρα του Ντένι Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, αίτημα που έχει ικανοποιηθεί μόνο κατά το ήμισυ, καθώς εγκρίθηκε αποκλειστικά για ταυτοποίηση και όχι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, όπως αιτείται ο απεργός.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι EUROKINISSI

«Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε ο κ. Ρούτσι.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών συγκεντρώνονται από νωρίς το απόγευμα στο Σύνταγμα, παρά το γεγονός πως η συγκέντρωση ήταν προγραμματισμένη για τις 18:30.

Κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης, «οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

57 φαναράκια, όσα και τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών άναψαν στο Σύνταγμα.

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν για να συμπαρασταθούν στον αγώνα του απεργού πείνας και άλλοι συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, όπως άλλωστε κάνουν καθημερινά, μεταξύ των οποίων και η Μαρία Καρυστιανού.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γύρω περιοχή. Η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκέντρωση.

Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί και σε μια σειρά από άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Λάρισα, η Πάτρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Αλεξανδρούπολη.

Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, η συγκέντρωση διεξάγεται υπό βροχή: