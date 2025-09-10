Τέμπη: Καταθέτει στον Άρειο Πάγο ο Νίκος Πλακιάς

Στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει ως υποστηρικτής της κατηγορίας κατά του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκεται ο Νίκος Πλακιάς

Στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου βρίσκεται αυτή την ώρα ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των δύο κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς έχει κληθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται σε βάρος του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς έχει δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας προκειμένου να καταθέσει.

Ο ίδιος μαζί με τη σύζυγό του προσήλθαν στον Άρειο Πάγο. Κατά την είσοδο του, δέχθηκε τη συμπαράσταση πολίτη, ο οποίος τον αγκάλιασε. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για φίλο του πατέρα ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και ο οποίος «μπορεί να καταλάβει τον πόνο του Νίκου Πλακιά».