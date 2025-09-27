Τέμπη: Πήρε εξιτήριο από το Λαϊκό ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος

Kαλά στην υγεία του είναι ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος όπως διαπιστώθηκε στις εξετάσεις που έκανε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Το Σάββατο το μεσημέρι προσήλθε στην εφημερία του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, έπειτα από αναφερόμενο λιποθυμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του και αφού έλαβε τις κατάλληλες οδηγίες, εξήλθε από το Νοσοκομείο.