Τέμπη: Στο νοσοκομείο ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, που συμπαραστέκεται στον Πάνο Ρούτσι για το αίτημα εκταφής του γιου του

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/09) ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος, ο οποίος συμπαραστέκεται στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο κ. Οικονομόπουλος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στο Σύνταγμα. Αφού οι διασώστες διαπίστωσαν πως η κατάσταση της υγείας τους είναι απόλυτα ελεγχόμενη τον μετέφεραν στο Λαϊκό Νοσοκομείο για εξετάσεις και παρακολούθηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Οικονομόπουλος, συνταξιούχος τραπεζικός, δεν είναι συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά θέλησε έμπρακτα να δείξει την αλληλεγγύη του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του και πραγματοποιεί απεργία πείνας μαζί του.