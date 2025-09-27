Τέμπη: Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος

O Δημήτρης Οικονομόπουλος σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από έκκληση των γιατρών.

Σταμάτησε την απεργία πείνας που έκανε προς συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι ο Δημήτρης Οικονομόπουλος το Σάββατο.

Όπως ενημέρωσε η παθολόγος Όλγα Κοσμοπούλου, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, ο κ. Οικονομόπουλος παρουσίαζε προβληματική κλινική εικόνα με ορθοστατικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια.

Το τελευταίο έλαβε χώρα τα ξημερώματα και αντιμετωπίστηκε στο Λαϊκό. Οι γιατροί του ζήτησαν να σταματήσει την απεργία, όπως και έγινε.

Ο Πάνος Ρούτσι από την πλευρά του, όπως τόνισε η κ. Κοσμοπούλου, έχει χάσει περισσότερο σωματικό βάρος απ’ ότι συνήθως χάνει ένας απεργός πείνας στην 13η ημέρα της αποχής από λήψη τροφής.

“Βρίσκεται εκτεθειμένος σε δύσκολες συνθήκες, με κρύο το βράδυ και ζέστη την ημέρα. Και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας του μιλάει κόσμος. Δεν είναι ένας απεργός πείνας που απλά βρίσκεται στο κρεβάτι του” τόνισε χαρακτηριστικά η Ελληνίδα γιατρός.