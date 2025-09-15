Τέμπη: Στον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή 36 κατηγορούμενων

Ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας έστειλε την πρόταση του προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων στην υπόθεση των Τεμπών.

Σήμερα στις 8 το πρωί ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας έστειλε την πρόταση του προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας για την παραπομπή των 36 κατηγορουμένων της υπόθεσης των Τεμπών σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Α’ Βαθμού Λάρισας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά το κλείσιμο της ανάκρισης, με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την πυρασφάλεια στα τρένα, από το οποίο θα μπορούσαν να ανακύψουν νέες αναβαθμισμένες κατηγορίες.

Η πρόταση της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας δεν περιορίζεται στις ευθύνες των φυσικών προσώπων, αλλά αναδεικνύει και τις σοβαρές παραλείψεις των οργανισμω΄ν που είχαν την ευθύνη της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Συγκεκριμένα, η πρόταση καταλογίζει ευθύνες σε τρεις οργανισμούς (ΟΣΕ, ΡΑΣ, ΕΡΓΟΣΕ) και στο Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Αναφορικά με τον ΟΣΕ, η πρόταση επισημαίνει ότι από το 2019 η τηλεδιοίκηση της Λάρισας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς, χωρίς να αποκατασταθεί μέχρι το δυστύχημα. Παρά τον κομβικό χαρακτήρα του σταθμού, δεν επιβλήθηκε ποτέ μείωση ταχυτήτων παρά την απουσία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, ο ΟΣΕ δεν υπέβαλε καν αίτημα για θέσπιση Νέου Εθνικού Κανόνα, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να ληφθούν κατεπείγοντα μέτρα για την ασφάλεια.

Η ΡΑΣ, αρμόδια για τον έλεγχο και την εποπτεία του δικτύου, δεν προχώρησε εγκαίρως στην πιστοποίηση του συστήματος GSM-R, το οποίο θα επέτρεπε ασφαλή και άμεση επικοινωνία μηχανοδηγών και σταθμαρχών. Αντίθετα, συνέχισε να χρησιμοποιείται το παρωχημένο ραδιοτηλέφωνο (R/T). Παράλληλα, δεν άσκησε την αναγκαία πίεση για εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και δεν εισηγήθηκε στον Υπουργό Υποδομών την υιοθέτηση Νέου Εθνικού Κανόνα, όπως όριζε το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η ΕΡΓΟΣΕ παρέδωσε το 2018 το GSM-R με τεχνικές δυνατότητες που θα ενίσχυαν σημαντικά την ασφάλεια. Ωστόσο, η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξής του παρέμεινε ανολοκλήρωτη. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σύστημα «στα χαρτιά», που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ ως κύριο μέσο επικοινωνίας.

Τέλος, το Υπουργείο είχε την τελική αρμοδιότητα να εγκρίνει, μετά από εισήγηση του ΟΣΕ και γνώμη της ΡΑΣ, την εφαρμογή ενός Νέου Εθνικού Κανόνα με προσωρινά μέτρα ασφάλειας. Μια απόφαση που θα μπορούσε να περιορίσει τους κινδύνους. Παρά τον σαφή κίνδυνο, τέτοια απόφαση δεν εκδόθηκε ποτέ.

Έτσι, η τραγωδία των Τεμπών δεν αποδίδεται μόνο σε ανθρώπινα λάθη, αλλά και σε ένα πλέγμα παραλείψεων, που επί χρόνια άφηναν το σιδηροδρομικό δίκτυο απροστάτευτο.

Στην πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών που απεστάλη σήμερα, περιλαμβάνονται κατηγορίες της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, πράξη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη μεγάλου αριθμού ανθρώπων και τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τη δυνατότητα κινδύνου περισσότερων προσώπων και τη

δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα τελεσθείσας και κατ’ εξακολούθηση και τελεσθείσας και από κοινού. Της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της παράβασης καθήκοντος τελεσθείσας και από κοινού.

Τις επόμενες 10 ημέρες οι συγγενείς των θυμάτων έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν υπομνήματα σχετικά με την πρόταση του εισαγγελέα.