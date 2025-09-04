Έτσι έκλεισε η ανακριτική διαδικασία για τα Τέμπη

Η υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών προχωράει πλέον στο επόμενο στάδιο αφού ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαϊμης ολοκλήρωσε την ανακριτική διαδικασία στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Η τελευταία εβδομάδα της ανάκρισης για τα Τέμπη, που διενεργήθηκε από τον ειδικό εφέτη ανακριτή Λάρισας, απασχολήθηκε με τρια μέρη της υπόθεσης που αφορούσαν κατά βάση την φωτιά μετά τη σύγκρουση και την διερεύνησή της, καθώς η τραγωδία που οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπους λόγω των κρατικών παραλείψεων στα συστήματα ασφαλείας φτάνει πλέον ένα βήμα πιο κοντά στις δικαστικές αίθουσες.

Η κατάθεση Παπαδημητρίου για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Στις 26 Αυγούστου, ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου, μετέβη στο γραφείο του ανακριτή προκειμένου να καταθέσει για το πώς ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης κατέληξε σε μέρος του πορίσματος. Ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος διορίστηκε με επιλογή της κυβέρνησης στη θέση του στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, πριν ο ίδιος παραιτηθεί, μίλησε για τον τρόπο που συμπεριλήφθηκε στο πόρισμα η ενότητα για την πυρόσφαιρα η οποία κατάληγε στην πιθανή ύπαρξη αγνώστου καυσίμου, αλλά και στο πώς συγκροτήθηκε εξαρχής η ανεξάρτητη Επιτροπή διερεύνησης των αιτιών της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Υπενθυμίζεται πως ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποτελεί φορέα εποπτευόμενο από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, δημιουργήθηκε το 2023 και τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2024, αναλαμβάνοντας την διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Παπαδημητρίου, έκανε λόγο για διεργασίες και πιέσεις από μέλη της επιτροπής, ισχυριζόμενος πως ο ίδιος είχε διαφωνίες για τα συμπεράσματα και τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, για το σκέλος της πυρόσφαιρας που τελικά ανακλήθηκε.

Η κατάθεση Παπαδημητρίου, διαβιβάστηκε από τον ανακριτή, Σωτήρη Μπακαϊμη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου εισαγγελείς θα αναλάβουν πλέον να εξετάσουν αν από τα στοιχεία προκύπτουν αυτεπάγγελτα διωκόμενες πράξεις.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Την τελευταία εβδομάδα της ανάκρισης, κατατέθηκε στον εφέτη ειδικό ανακριτή Λάρισας και το πόρισμα της Πυροσβεστικής, μετά από παραγγελία που είχε στείλει ο ίδιος στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Στο πόρισμά της, που είδε το News 24/7, η Πυροσβεστική περιγράφει τις τέσσερις αυτοψίες που έκανε στην τοποθεσία «Κουλούρι» όπου έχουν μεταφερθεί τα συντρίμμια της τραγωδίας, την πρώτη στις 7 και 8 Μαρτίου 2025, τη δεύτερη στις 13 και 14 Μαρτίου του 2025, την τρίτη στις 21 Μαρτίου και την τέταρτη στις 27 Μαρτίου.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το πόρισμα, είναι πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έχει παραμορφωθεί από την σφοδρή σύγκρουση των δύο τρένων και πως οι αλλοιώσεις της δεν είναι αποτέλεσμα έκρηξης, αφού τα μέλη της ΔΑΕΕ δεν εντοπίζουν ίχνη φωτιάς. Το συγκεκριμένο ζήτημα είχε μπει στη δημόσια συζήτηση από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όταν στο πόρισμά του που έκανε λόγο για πιθανή ύπαρξη άγνωστου καυσίμου, μιλούσε για παραμόρφωση του συγκεκριμένου βαγονιού από έκρηξη. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος σε πιθανή ύπαρξη άγνωστου φορτίου, είχε δηλώσει «Αυτό το οποίο φάνταζε απίθανο σενάριο, μπορεί τελικά να είναι πιθανό».

Επιστρέφοντας στο πόρισμα της Πυροσβεστικής, οι άνθρωποι της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καταγράφουν πως δεν εντόπισαν κανένα ίχνος καύσης ούτε στα τρια βαγόνια που βρίσκονταν ακριβώς πίσω από την ηλεκτράμαξα.

Τέλος, στο 94σέλιδο πόρισμα γίνεται λόγος για το υγρό του συστήματος ψύξης της εμπορικής αμαξοστοιχίας (φρέον) για το οποίο αναφέρουν πως «Παρότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως μη καύσιμο σε συνθήκες θερμοκρασίας πίεσης και με πολύ υψηλό σημείο ανάφλεξης, επισημαίνεται ο κίνδυνος έκρηξης». Ακόμη, κάνουν λόγο και για τα αεροφυλάκια των συρμών, τα οποία όπως λένε μπορεί να εκτόνωσαν πίεση κατά τη σύγκρουση, τροφοδοτώντας και όχι προκαλώντας τη φωτιά.

Η έκθεση του Χημείου του Κράτους

Τελευταίο στοιχείο που εισήχθη στην ογκώδη δικογραφία της υπόθεσης, ήταν οι απαντήσεις του Χημείου του Κράτους, το οποίο ανέλυσε δείγματα από το Κουλούρι κατόπιν Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής.

Οι αναλύσεις του Χημείου του Κράτους δεν διέφεραν από τις προηγούμενες αναλύσεις που είχε κάνει η υπηρεσία, εντοπίζοντας παρόμοια στοιχεία. Στα 27 δείγματα που εξετάστηκαν από διάφορα σημεία των συντριμμιών, εντοπίστηκαν αρωματικοί υδρογονάνθρακες (όπως τριμέθυλο βενζόλιο, αίθυλο-μέθυλο-βενζόλιο κλπ) οι οποίοι στις γνωματεύσεις του Χημείου που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή του, αναφέρεται πως «εμπεριέχονται συνήθως σε διαλυτικά για βερνίκια, χρώματα κλπ».

Σε 12 από τα 27 δείγματα εντοπίστηκε, όπως και στις προηγούμενες αναλύσεις, η ουσία ξυλόλιο. Σε κάποια από αυτά τα δείγματα αναγράφεται πως πρόκειται για ίχνη. Συγκεκριμένα η ουσία εντοπίστηκε σε δείγματα από τέσσερα διαφορετικά σημεία των συντριμμιών. Σε δείγμα από ιμάντες, σε δείγμα από υαλοβάμβακα του πατώματος του κυλικείου της επιβατικής αμαξοστοιχίας, σε υλικά από την επιφάνεια στο μπροστινό και κάτω μέρος της 1ης ηλεκτράμαξας καθώς και στη δεύτερη ηλεκτράμαξα, σε δείγματα από υλικό από τον ηλεκτρολογικό πίνακα στο πίσω μέρος της, στην εσωτερική πλαϊνή πλευρά της, στο πάτωμα του μπροστινού μέρους της, σε δείγμα από το εσωτερικό μπροστινό μέρος της και σε δείγμα από σκόνη κάτω από τον πυροσβεστήρα στο πίσω μέρος της.

Στη γνωμάτευσή του κάτω από τα ευρήματα, το Χημείο του Κράτους αναφέρει πως «το ξυλόλιο υφίσταται συνήθως ως μίγμα διάφορων ισομερών και χρησιμοποιείται ως οργανικός διαλύτης. Επίσης, χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην παραγωγή του τερεφθαλικού οξέως και των πολυεστερικών ρητινών ενώ αποτελεί και παραπροϊόν της καύσης των πολυεστερικών ρητινών».

Τέλος, εντοπίστηκαν ουσίες όπως το φθαλικό οξύ, που χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Χημείο για την παραγωγή ρητινών και διαλύτες, όπως ο φθαλικός διμεθυλεστέρας, αιθυλο-εξανόλη, που χρησιμοποιούνται σε χρώματα και επιχρίσματα, ουσίες που χρησιμεύουν ως πλαστικοποιητές.

Η έκθεση του Χημείου του Κράτους ήταν και η τελευταία πράξη της ανακριτικής διαδικασίας η οποία ολοκληρώθηκε. Μια διαδικασία, που όπως έχει επανειλημμένως αναδείξει το News 24/7 με συνεχή ρεπορτάζ του από το 2023, περιλαμβάνει σημαντικές καταθέσεις, κρίσιμων στελεχών που “κόπηκαν” από την εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την κατάσταση διάλυσης του σιδηροδρομικού δικτύου και των συστημάτων ασφαλείας την ημέρα της τραγωδίας, κορυφαίων στελεχών του υπουργείου Υποδομών που έδειξαν κυβερνητικές ευθύνες , καταθέσεις επιβατών της μοιραίας αμαξοστοιχίας, πορίσματα πραγματογνωμόνων αλλά και του καθηγητή ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη καθώς και αργοπορίες όπως αυτή του “διαβάσματος” των κινητών τηλεφώνων των μηχανοδηγών με αποτέλεσμα όταν πια ανοίχτηκαν να μην μπορεί να εξαχθεί κάποιο στοιχείο και διαγραμμένα βίντεο από την εταιρεία security INTERSTAR. Πλέον, η υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών μπαίνει στην τελική ευθεία πριν οδηγηθεί στην αίθουσα των δικαστηρίων.