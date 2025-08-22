Θεσσαλονίκη: Πατίνι συγκρούστηκε με μηχανή – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε μεταξύ δικύκλου και πατινιού στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη

Δύο άτομα τραυματίστηκαν από σύγκρουση δικύκλου με πατίνι που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (22/08) στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.