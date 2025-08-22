Θεσσαλονίκη: Πατίνι συγκρούστηκε με μηχανή – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Θεσσαλονίκη: Πατίνι συγκρούστηκε με μηχανή – Στο νοσοκομείο δύο άτομαΔιαβάζεται σε 1'
- 22 Αυγούστου 2025 10:38
Δύο άτομα τραυματίστηκαν από σύγκρουση δικύκλου με πατίνι που σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (22/08) στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη.
Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικό σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης.