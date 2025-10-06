Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονη λόγω μέθης – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κέντρου διασκέδασης

Ενας 38χρονος υπεύθυνος κέντρου διασκέδασης συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου για έκθεση προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Πρόκειται για έναν προσωρινά υπεύθυνο κέντρου διασκέδασης, που επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη αλλοδαπή.

Η νεαρή (17χρονη) κοπέλα, σε εμφανή κατάσταση μέθης, διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης προς παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.