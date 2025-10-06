Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 17χρονη λόγω μέθης – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του κέντρου διασκέδασης

xeiropedes
Χειροπέδες σε ανήλικο ISTOCK

Ενας 38χρονος υπεύθυνος κέντρου διασκέδασης συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου για έκθεση προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. 

Πρόκειται για έναν προσωρινά υπεύθυνο κέντρου διασκέδασης, που επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη αλλοδαπή.

Η νεαρή (17χρονη) κοπέλα, σε εμφανή κατάσταση μέθης, διακομίσθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης προς παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

