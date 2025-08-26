Τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: Θα ξαναλειτουργήσει το παρατηρητήριο τιμών;

Μέχρι και τον περασμένο Μάιο, λειτουργούσε μια πλατφόρμα στην οποία καταγράφονταν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και τις σύγκρινε με τις περσινες, προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για τις αυξομειώσεις των τιμών. Γιατί διακόπηκε η λειτουργία της και πότε θα την ξαναέχουμε;

Μια από τις πιο συχνές κουβέντες που γίνονται με την επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού είναι η ακρίβεια και δη, το πόσο έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Έχουν πράγματι αυξηθεί όμως;

Συμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε τον Απρίλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε.

Πιο συγκεκριμένα φέτος λόγω των νέων κανονισμών που επιβάλλονται από την ΕΕ για καύσιμα θα αυξάνονταν τα κόστη στην ακτοπλοΐα και άρα και στα εισιτήρια. Έτσι, προκειμένου να συγκρατήσουν οι ακτοπλοικές τις τιμές των εισιτηρίων, το κράτος θα μείωνε κατα 50% τα λιμενικά τέλη – και η κάλυψη των απωλειών από τα έσοδα των Οργανισμών των Λιμένων θα προέρχονταν από το Πράσινο Ταμείο.

Δεν θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούσε ο κάθε πολίτης να επιβεβαιώσει αν αυτό τηρείται ή όχι;

Πράγματι θα ήταν πολύ εύκολο αν πέρυσι κατά τους θερινούς μήνες ήταν διαθέσιμο στο κοινό το Παρατηρητήριο Τιμών για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές και αν λειτουργούσε και φέτος. Όμως αυτό λειτούργησε για το κοινό μόλις για έξι μήνες, από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τον Μάιο του 2025.

Τι είναι το Παρατηρητήριο Τιμών;

Το Παρατηρητήριο Τιμών είναι μία από τις εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των «Δικαιωμάτων των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές» .

Σε αυτό δημοσιεύονταν σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν 40 συνδέσεις λιμένων. Έτσι μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τυχόν μεταβολές στις τιμές των εισιτηρίων.

Alexandros Michailidis/ SOOC

Όπως εξηγούν στην ειδική ιστοσελίδα για το Παρατηρητήριο, οι τιμές αφορούν εκδοθέντα εισιτήρια. Από το σύνολο των εκδοθέντων εισιτηρίων των επιβατών και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων επιλέχθηκαν δύο (02) αντιπροσωπευτικές κατηγορίες προκειμένου να αποτυπωθούν στο παρατηρητήριο τιμών:

(α) η οικονομική ή ενιαία θέση (αποτελεί τη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό εκδοθέντων εισιτηρίων επί του πλοίου και ταυτόχρονα τη θέση με τη φθηνότερη τιμή),

(β) τα (Ι.Χ.Ε.) οχήματα μήκους μέχρι 4,25 μέτρα (αποτελεί το μήκος για τα οχήματα της μέσης ελληνικής οικογένειας).

Όπως είχε δηλώσει ο Χρήστος Στυλιανίδης, τότε Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όταν στις 29/10/2024 η εφαρμογή βγήκε στον αέρα: «Το “Παρατηρητήριο Τιμών” είναι ένα εργαλείο που έπρεπε να υπάρχει στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς το κάναμε πράξη και πλέον, η Ελλάδα, έχει ένα σύγχρονο εργαλείο καταγραφής των πραγματικών τιμών».

Γιατί σταμάτησε η λειτουργία του;

Αν και η πλατφόρμα βγήκε στον αέρα λίγο πριν τον Νοέμβριο του 2024, λειτουργούσε πιλοτικά ήδη πάνω από έξι μήνες και όπως καταγράφεται στα Δελτία Τύπου του Υπουργείου «σημειώνεται ότι τα ευρήματα, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας, προωθήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για αξιολόγηση και αξιοποίηση για τους δικούς της ελέγχους».

Alexandros Michailidis/ SOOC

Η ξαφνική της διακοπή ήρθε κάπου τον Μάιο του 2025 καθώς αυτή ήταν ο τελευταίος μήνας για τον οποίο εκδόθηκε Δελτίο Τύπου με στοιχεία.

Το NEWS 24/7 απηύθυνε ερωτήματα στους αρμόδιους για να ενημερωθεί για τον λόγο που ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο σταμάτησε έτσι ξαφνικά να λειτουργεί.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που μας έδωσε η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων «η ανάρτηση του Δελτίου του Παρατηρητηρίου Τιμών Ναύλων Ακτοπλοϊκών Μεταφορών έχει ανασταλεί προσωρινά, εξαιτίας της αδυναμίας εξαγωγής εύληπτων συμπερασμάτων.

Προκειμένου να εξάγονται πιο κατανοητά και πιο αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, απαιτείται η τροποποίηση του παρωχημένου – από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 -θεσμικού πλαισίου για την διαδικασία έκδοσης των εισιτηρίων των πλοίων».

Όπως εξηγούν, στόχος είναι ο επανασχεδιασμός του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Ελέγχου Εισιτηρίων (ΗΣΚΘΕΕΑ) και αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα σχετικά τμήματα πληροφορικής τους.

«Παράλληλα, ετοιμάζεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο (Προεδρικό Διάταγμα) που θα ενσωματώσει νέες δυνατότητες και λειτουργίες που απαιτούνται, σύμφωνα και με την νέα τεχνολογία, ώστε να αντλούνται περισσότερα και πιο εξειδικευμένα δεδομένα για το Παρατηρητήριο» σημειώνουν, προσθέτοντας ότι η ανάρτηση των στοιχείων θα επανέλθει πολύ σύντομα στους επόμενους μήνες.