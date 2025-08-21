Το “Ελευθέριος Βενιζέλος” λειτούργησε χωρίς εφεδρικές συχνότητες – Η καταγγελία της Ryanair

Την Τρίτη το βράδυ το “Ελευθέριος Βενιζέλος” έχασε την επικοινωνία με τα αεροσκάφη που προσέγγιζαν για προσγείωση, στον μεγαλύτερο αερολιμένα της Ελλάδας.

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή του “Ελευθέριος Βενιζέλος”, εξέθεσαν τις διαχρονικές αγκυλώσεις που πλήττουν την ασφάλεια της αεροναυτιλίας στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στο πικ της τουριστικής περιόδου, που είναι βασική βιομηχανία που έχουμε ως χώρα, βλάβη σε ραντάρ προκάλεσε καθυστερήσεις σε τουλάχιστον 12 πτήσεις. Το πρόβλημα προέκυψε την Τρίτη 19/8, στις 11 το βράδυ, όταν είχε λιγότερη κίνηση και δεν έγινε εμφανές το πρόβλημα, που αναδείχθηκε την επομένη.

Μεταξύ όσων διαμαρτυρήθηκαν ήταν και η RyainAir που ζήτησε επείγουσα αναμόρφωση του πύργου ελέγχου του αεροδρομίου μας, καθώς οι καθυστερήσεις επηρέασαν πάνω από 2.000 πελάτες της.

Ryanair

Αναφέρθηκε πως οι τεχνικοί της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εργάστηκαν για την αποκατάσταση του προβλήματος και το έλυσαν την ίδια ημέρα.

Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Όπως έχει αποκαλύψει το NEWS 24/7, στην Ελλάδα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην αεροναυτιλία, όπως αυτές των ραντάρ και του προσωπικού, με το γενικότερο σύστημα να είναι απαρχαιωμένο.

Με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, η Κομισιόν εκπόνησε Σχέδιο Δράσης 346 σημείων, για να συνταχθούμε με τις απαιτήσεις, αφού προηγουμένως μας παρέπεμψε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και δεχθήκαμε πολλές συστάσεις, για συστήματα που εγγυώνται την ασφάλεια και δεν έχουμε, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν από το 2011, βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Μας πρόλαβαν όμως, πάλι οι εξελίξεις, με τις διακοπές του ρεύματος και των οπτικών ινών που έγιναν το βράδυ της 19ης Αυγούστου, να εκθέτουν την παλαιότητα -και την ευαισθησία- των συστημάτων του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας.

Η συνέπεια ήταν τα σκαμπανεβάσματα στις επικοινωνίες.

Στην ουσία, όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΕΝΗΜΑΕΚ (Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας), Κωνσταντίνος Κανδεράκης «χάθηκε το σύστημα που μεταφέρει τις πληροφορίες -τη φωνή και τα δεδομένα ραντάρ- από το Λόφο Μερέντα στα Σπάτα».

Διευκρίνισε ότι υπάρχουν δυο ραντάρ στην περιοχή, στο Λόφο Μερέντα και στο Λόφο Καμάρα, καθώς «το τρίτο στο Ελληνικό χάλασε πριν δυόμιση χρόνια» και δεν έχει επιδιορθωθεί ή αντικατασταθεί ακόμα.

«Τα δυο προαναφερθέντα ραντάρ καλύπτουν περιοχή 60 μιλιών, γύρω από το αεροδρόμιο. Στη διαδικασία προσέγγισης, έρχονται τα αεροσκάφη, μπαίνουν σε τροχιές για να πιάσουν την τελική ευθεία για την προσγείωση, κατεβαίνουν σιγά, σιγά, κάνοντας κύκλους όπως πλησιάζουν σε ένα αεροδρόμιο και πιάνουν την τελική ευθεία για την προσγείωση.

Στην τελική ευθεία τα αναλαμβάνει ο ελεγκτής του πύργου και τα προσγειώνει εξ όψεως και με τα ραντάρ επιφάνειας».

Στις 20 του μήνα χάθηκε το ένα ραντάρ που αναλαμβάνει τη διαδικασία προσέγγισης.

«Όσοι ήταν στο Ελληνικό και τα Σπάτα ενεργοποιήθηκαν αμέσως και ακόμα ασχολούνται με το πρόβλημα. Αποκατέστησαν τη βλάβη το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, ως προς το ραντάρ.

«Δεν αποκαταστάθηκε η βράβη με τις συχνότητες, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι εφεδρικοί πομποδέκτες, με τους κύριους να είναι στον Υμηττό και τα Γεράνια. Αυτό μείωσε τα επίπεδα ασφαλείας, συνολικά».

Οι συχνότητες αποκαταστάθηκαν σήμερα το πρωί.

Όπως θα υπέθετε κανείς, το σύστημα που μεταφέρει τις πληροφορίες, είναι αρκετά παλιό. Πέρυσι είχε γίνει μια έρευνα αγοράς και για λόγους οικονομίας χρόνου, εφόσον θα έρχονταν νέα συστήματα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η εποπτεία μας από την Κομισιόν, είχε προταθεί να τα αγοράσει το “Ελευθέριος Βενιζέλος” και να μετακυλήσει το κόστος μέσα από τη συμφωνία του με την ΥΠΑ.

Αυτό δεν προκρίθηκε, ενδεχομένως γιατί εκτιμήθηκε πως θα γίνει πιο γρήγορα η συμφωνία για τα νέα συστήματα και όταν αυτά έλθουν, το παλιό σύστημα θα αποσυρθεί.

Έτσι, τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν οι υπεύθυνοι που, σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ που παρουσιάστηκε το πρόβλημα ρωτούσαν γιατί δεν έχει μπει το σύστημα.

Εκπαίδευση Μηχανικών στα νέα συστήματα με δικά τους χρήματα

Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει και είναι επίσης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, είναι η εκπαίδευση των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφαλείας Εναέριας Κυκλοφορίας στα 19 νέα συστήματα που θα μπουν σε 19 περιφερειακά αεροδρόμια.

Δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων οι πέντε είναι από την περιφέρεια (Καβάλα, Χίο, Αλεξανδρούπολη και Ρόδο) θα πρέπει να ταξιδέψουν και να μείνουν στην Αθήνα, για περίπου 50 ημέρες.

Όπως καταγγέλλει η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, οι υπεύθυνοι τους ζητούν να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα, σε πρώτη φάση -για να τους επιστραφούν σε δεύτερη.

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υπολογίζονται σε 7.500 ευρώ.

«Δημιουργείται έτσι, διακριτική μεταχείριση, καθώς όποιος δεν έχει πρόχειρο αυτό το ποσό, δεν θα μπορεί να έλθει να εκπαιδευτεί σε κάτι που είναι απαραίτητο», λέει ο κύριος Κανδεράκης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση Τύπου.

«Η Ένωση Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ) ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι την Tρίτη 19/8/2025 και ώρα 23:00 τοπική, παρουσιάστηκε σοβαρή βλάβη στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στον λόφο Μερέντα στο Μαρκόπουλο Αττικής, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το Τερματικό Radar Μερέντας καθώς και οι εφεδρικές συχνότητες της Προσέγγισης Αθηνών.

Τόσο το Τερματικό Radar Μερέντας όσο και οι συγκεκριμένες συχνότητες αποτελούν κρίσιμα συστήματα αεροναυτιλίας για τη διαχείριση των διαδικασιών προσέγγισης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η απώλειά τους οδήγησε στην επιβολή περιορισμών στην εναέρια κυκλοφορία, με συνέπεια να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς το «Ελ. Βενιζέλος».

Χάρη στις συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες των Μηχανικών μας ΗΜΑΕΚ (ATSEP), το Τερματικό Radar δόθηκε σε επιχειρησιακή λειτουργία, χθες το μεσημέρι, με την έκδοση σχετικής αγγελίας ΝΟΤΑΜ. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται ώστε να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και τα συστήματα επικοινωνιών που επηρεάστηκαν.

Την ίδια ώρα, αντί η Διοίκηση να στηρίζει έμπρακτα το έργο των ΗΜΑΕΚ, συνεχίζει να ζητά από τους ίδιους τους εργαζόμενους να προκαταβάλουν οι ίδιοι το κόστος των εκπαιδεύσεών τους –περίπου 7.500 ευρώ ανά υπάλληλο σε πρόσφατη περίπτωση– με άγνωστο τον χρόνο εκκαθάρισης των δαπανών (έξι μήνες, ένας χρόνος ή και περισσότερο).

Η ασφάλεια των πτήσεων και η αξιοπιστία της αεροναυτιλίας δεν μπορεί να βασίζονται μόνο στο φιλότιμο και στις θυσίες του προσωπικού. Απαιτείται έμπρακτη στήριξη και ισότιμη μεταχείριση».