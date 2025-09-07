Το συγκλονιστικό καρέ με το πρόβατο στην Πάτρα στις κορυφαίες φωτογραφίες του BBC

Το καρέ του Θανάση Σταυράκη για το AP με τον κάτοικο που διασώζει με το μηχανάκι του ένα πρόβατο από τις φωτιές στην Πάτρα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και βρέθηκε μεταξύ των πιο εντυπωσιακών φωτογραφιών του 2025 για το BBC

Μεταξύ των κορυφαίων φωτογραφιών που ξεχώρισε για το 2025 το BBC βρέθηκε το συγκλονιστικό καρέ του Θανάση Σταυράκη για το AP από τις φωτιές στην Πάτρα όπου ένας κάτοικος σώζει με το μηχανάκι του ένα πρόβατο, απομακρύνοντάς το από τις φλόγες.

Η εμβληματική φωτογραφία που έκανε τον γύρω του κόσμου, με πρωταγωνιστή τον Ολσιέν Μουτσομπέγκα, ενός εργάτη στην Αχαΐα που έχει στην αγκαλιά του το πρόβατο που γραπώνεται από πάνω του για να σωθεί, βρέθηκε μεταξύ των 12 “πιο εντυπωσιακών και αξέχαστων” της χρονιάς μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

“Στο φόντο καπνών που απλώνονται από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, ένας άνδρας πάνω σε μοτοσικλέτα φαίνεται να διασώζει ένα πρόβατο που γραπώνεται από πάνω του για να σωθεί. Η χειρονομία παραπέμπει στις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός κρατά στους ώμους του ένα ευάλωτο ζώο. Διαμέσου των αιώνων, το επαναλαμβανόμενο αυτό μοτίβο – είτε διατηρημένο σε τοιχογραφία είτε αποτυπωμένο σε φωτογραφία – ενισχύει τον διαχρονικό μυθικό χαρακτήρα της ηρωικής πράξης.” γράφει για την φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη το BBC.

Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν επίσης εικόνες όπως εκείνη ενός παιδιού θύματος υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας, μιας ακτιβίστρια στο Λονδίνο με το πρόσωπό της καλυμμένο από πετρέλαιο, ενός Κινέζου κολυμβητή λίγο πριν πέσει στο νερό.

Όσα είπε ο Θανάσης Σταυράκης στο NEWS 24/7 για το viral φωτογραφικό στιγμιότυπο

Ο Θανάσης Σταυράκης, Διευθυντής Φωτογραφικού Τμήματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, είχε βρεθεί την Τετάρτη (13/08) στην Αχαΐα και στα πύρινα μέτωπα σε Βούντενη και Αρόη και μίλησε στο NEWS 24/7 για όσα είδε από κοντά αλλά και για τι τον οδήγησε να απαθανατίσει τη συγκλονιστική αυτή στιγμή.

“Το απόγευμα, ενώ νομίζαμε ότι είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, βρεθήκαμε στα προάστια της Πάτρας, στην Αρόη. Ωστόσο η κατάσταση άλλαξε γρήγορα, η φωτιά επεκτάθηκε και κόντευαν να καούν σπίτια. Οι νεαροί της περιοχής, με αυτοθυσία, προσπαθούσαν να τη σταματήσουν. Τότε άρχισα να βλέπω την κατάσταση με τα ζώα. Πολλοί νέοι μετέφεραν ζώα – μια κοπέλα πήρε ένα γατάκι, άλλοι έναν τεράστιο σκύλο”, περιγράφει ο Θανάσης Σταυράκης στο NEWS 24/7.

“Εκείνη τη στιγμή, σε έναν μικρό τσιμεντένιο δρόμο βρίσκονταν συγκεντρωμένα περίπου 40 άτομα. Ο κάμεραμαν μου είπε ότι θα πάνε να φέρουν κάποια ζώα. Ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τον κόσμο. Στη φωτογραφία που τράβηξα, αυτός που μεταφέρει το πρόβατο φωνάζει ‘Ανοίξτε τον δρόμο‘. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σκύλος, αλλά τελικά ήταν πρόβατο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι το πρόβατο ένιωθε τρομερή ασφάλεια πάνω στον άνθρωπο που το μετέφερε“, δήλωσε.

Δεν ήταν το μόνο ζώο που διασώθηκε εκείνη την ώρα: “Κατέβηκε μετά και δεύτερος νεαρός με σκούτερ, έχοντας στα πόδια του ένα άλλο πρόβατο, που φαινόταν φοβισμένο. Λίγο πριν, είχαν σώσει κι έναν τεράστιο σκύλο. Ένας άλλος μετέφερε ακόμη και ένα πολύ μικρό γουρούνι”.

Η φωτογραφία, που έγινε viral, δείχνει την ένταση και την ανθρωπιά της στιγμής. “Όταν είδα να έρχεται γονάτισα για να έχω στο κάδρο και τον άνθρωπο που κουβαλάει το πρόβατο, αλλά και την ατμόσφαιρα γύρω, με τις φλόγες στο βάθος. Μακάρι να έχει δει κι ο ίδιος τη φωτογραφία και να μάθουμε πώς ένιωσε”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Σταυράκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των νέων. “Όλη η νεολαία ήταν καταπάνω. Η αυτοθυσία τους ήταν συγκινητική, όμως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Ήταν μαζί μας κι ένας συνάδελφος που έχει καλύψει αμέτρητους πολέμους, αλλά πρώτη φορά βρισκόταν σε φωτιά – του έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που έβλεπε”.

Κλείνοντας, μετέφερε την πιο ανατριχιαστική εμπειρία του από τα κάλυψης πυρκαγιών: “Είναι τρομακτικός ο ήχος που κάνει το δέντρο όταν καίγεται και πλησιάζει να κάψει κι άλλα. Στην Αρόη, η φωτιά μπήκε μέσα σε μια όμορφη περιοχή της Πάτρας, με θέα, και μου θύμισε πέρυσι, όταν οι φλόγες είχαν φτάσει στα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι. Δεν μιλάμε για κάποιο απομακρυσμένο χωριό – η φωτιά μπήκε μέσα στην πόλη”.