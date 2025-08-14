Η ιστορία πίσω από το συγκλονιστικό καρέ με το πρόβατο στη φωτιά της Πάτρας

Μιλήσαμε με τον φωτογράφο του Associated Press, Θανάση Σταυράκη, ο οποίος βρέθηκε στο πύρινο μέτωπο της Πάτρας και τράβηξε τη viral φωτογραφία.

Εικόνες καταστροφής με καμένα σπίτια, εκτάσεις, απόγνωση, αγωνία, θυμός και θλίψη. Είναι όσα αποτυπώνουν οι φωτογράφοι που καλύπτουν από κοντά τις τελευταίες ώρες τα πύρινα μέτωπα που μέχρι και σήμερα το πρωί μαίνονταν σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο. Μία από τις φωτογραφίες όμως που ξεχώρισαν τις τελευταίες ώρες είναι η στιγμή εκείνη που ένας κάτοικος στην Πάτρα σώζει ένα πρόβατο με το μηχανάκι του, απομακρύνοντάς το από τις φλόγες.

Πίσω από το εντυπωσιακό κλικ που έγινε viral βρίσκεται ο Θανάσης Σταυράκης, Διευθυντής Φωτογραφικού Τμήματος του ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, ο οποίος χθες, Τετάρτη (13/08) βρέθηκε στην Αχαΐα και στα πύρινα μέτωπα σε Βούντενη και Αρόη.

Του ζητήσαμε να μας μεταφέρει όσα είδε από κοντά αλλά και τι τον οδήγησε να απαθανατίσει τη συγκλονιστική αυτή στιγμή.

“Το απόγευμα, ενώ νομίζαμε ότι είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, βρεθήκαμε στα προάστια της Πάτρας, στην Αρόη. Ωστόσο η κατάσταση άλλαξε γρήγορα, η φωτιά επεκτάθηκε και κόντευαν να καούν σπίτια. Οι νεαροί της περιοχής, με αυτοθυσία, προσπαθούσαν να τη σταματήσουν. Τότε άρχισα να βλέπω την κατάσταση με τα ζώα. Πολλοί νέοι μετέφεραν ζώα – μια κοπέλα πήρε ένα γατάκι, άλλοι έναν τεράστιο σκύλο”, περιγράφει ο Θανάσης Σταυράκης στο NEWS 24/7.

Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. Για την κατάσβεση επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από το πρωί επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

“Εκείνη τη στιγμή, σε έναν μικρό τσιμεντένιο δρόμο βρίσκονταν συγκεντρωμένα περίπου 40 άτομα. Ο κάμεραμαν μου είπε ότι θα πάνε να φέρουν κάποια ζώα. Ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τον κόσμο. Στη φωτογραφία που τράβηξα, αυτός που μεταφέρει το πρόβατο φωνάζει ‘Ανοίξτε τον δρόμο‘. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σκύλος, αλλά τελικά ήταν πρόβατο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι το πρόβατο ένιωθε τρομερή ασφάλεια πάνω στον άνθρωπο που το μετέφερε“, δήλωσε.

A man carries a sheep on the motorcycle during a wildfire in Patras city, western Greece, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Δεν ήταν το μόνο ζώο που διασώθηκε εκείνη την ώρα: “Κατέβηκε μετά και δεύτερος νεαρός με σκούτερ, έχοντας στα πόδια του ένα άλλο πρόβατο, που φαινόταν φοβισμένο. Λίγο πριν, είχαν σώσει κι έναν τεράστιο σκύλο. Ένας άλλος μετέφερε ακόμη και ένα πολύ μικρό γουρούνι”.

Η φωτογραφία, που έγινε viral, δείχνει την ένταση και την ανθρωπιά της στιγμής. “Όταν είδα να έρχεται γονάτισα για να έχω στο κάδρο και τον άνθρωπο που κουβαλάει το πρόβατο, αλλά και την ατμόσφαιρα γύρω, με τις φλόγες στο βάθος. Μακάρι να έχει δει κι ο ίδιος τη φωτογραφία και να μάθουμε πώς ένιωσε”, είπε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Σταυράκης στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των νέων. “Όλη η νεολαία ήταν καταπάνω. Η αυτοθυσία τους ήταν συγκινητική, όμως η καταστροφή είναι πολύ μεγάλη. Ήταν μαζί μας κι ένας συνάδελφος που έχει καλύψει αμέτρητους πολέμους, αλλά πρώτη φορά βρισκόταν σε φωτιά – του έκανε τρομερή εντύπωση αυτό που έβλεπε”.

Κλείνοντας, μετέφερε την πιο ανατριχιαστική εμπειρία του από τα κάλυψης πυρκαγιών: “Είναι τρομακτικός ο ήχος που κάνει το δέντρο όταν καίγεται και πλησιάζει να κάψει κι άλλα. Στην Αρόη, η φωτιά μπήκε μέσα σε μια όμορφη περιοχή της Πάτρας, με θέα, και μου θύμισε πέρυσι, όταν οι φλόγες είχαν φτάσει στα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι. Δεν μιλάμε για κάποιο απομακρυσμένο χωριό – η φωτιά μπήκε μέσα στην πόλη”.