Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος – Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος άνδρας στη Χάλκη Λάρισας όταν έπεσε πάνω σε αλυσοπρίονο, τραυματίστηκε και πέθανε από αιμορραγία.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χάλκης στη Λάρισα από τον θάνατο ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε πάνω σε αλυσοπρίονο ενώ εκτελούσε εργασίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το larissanet.gr, όλα συνέβησαν όταν ο άτυχος άνδρας ανέβηκε σε δένδρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, και κάτω από αδιευκρίνιστες έως αυτή την ώρα συνθήκες, έχασε το έλεγχο αλυσοπρίονου που κρατούσε με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Το κόψιμο ήταν στο μηριαίο νεύρο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να υποστεί ακατάσχετη αιμορραγία. Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν, ωστόσο παρά τις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.