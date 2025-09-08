Τραγωδία στην Ίο: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 29χρονος στην Ίο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο νεαρός να βρει τραγικό θάνατο.

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:20, στην επαρχιακή οδό Κάμπου – Χώρας Ίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 29χρονος εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών, το οποίο σχηματίζει σχετική δικογραφία.