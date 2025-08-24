Τραγωδία στους Παξούς: Η αγωνιώδης αναζήτηση της 4χρονης και τα 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ

Επί σχεδόν μία ώρα αναζητούσαν την 4χρονη που εντοπίστηκε νεκρή σε πισίνα βίλας στους Παξούς. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του κοριτσιού.

Ανείπωτη θλίψη για τον τραγικό θάνατο της 4χρονης στους Παξούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, η αναζήτηση της μικρής ξεκίνησε περίπου στις 16.00 το απόγευμα και διήρκεσε σχεδόν 50 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε γύρω στις 16.50.

Ο δήμαρχος, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι γιατροί, ωστόσο το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν κατάλαβαν οι γονείς ότι βγήκε έξω και εκεί υπάρχει μία βίλα με πισίνα, το παιδάκι πήγε εκεί προφανώς να παίξει και τα υπόλοιπα είναι τα στενάχωρα...» ,σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, περιέγραψε τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν. «Συνεχίσαμε ΚΑΡΠΑ με οξυγόνο κάπου τρία τέταρτα. Δεν ανένηψε, ήταν ήδη πνιγμένο» είπε.

Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης – “Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω”

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», είπε η γιαγιά της 4χρονης μιλώντας στο Star.

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα 25 Αυγούστου. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο στη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού που βρίσκονταν στο σπίτι όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χολ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.

Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.