Τραγωδία στους Παξούς: Στον εισαγγελέα οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού

Απολογούνται οι γονείς και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που πνίγηκε σε βίλα στους Παξούς.

Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται αυτή την ώρα η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του σε πισίνα βίλας στους Παξούς το απόγευμα της Παρασκευής (22/08).

Και οι τρεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 15:00, το παιδάκι βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε. Για λίγα λεπτά διέφυγε από την προσοχή της μητέρας, εξαφανίστηκε και εκείνη αμέσως άρχισε να το αναζητεί γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.

Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο ΚΥ του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στην ζωή.

Η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής και κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα σε κατάσταση σοκ.