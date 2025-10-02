Τραμ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας 4 στάσεις στη Γραμμή 7 λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες

Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέθηκαν 4 στάσεις του Τραμ λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτεί νερό στις ράγες.

Προβλήματα και στις συγκοινωνίες προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Αττική. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί νωρίτερα 4 στάσεις της Γραμμής 7 του Τραμ λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε :

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό».

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 17:00, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα αποκαταστάθηκε πλήρως.