Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Αττική και Δυτική Ελλάδα – Πώς θα κινηθεί

Η κακοκαιρία “χτυπά” την Δυτική Ελλάδα προκαλώντας προβλήματα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Πώς θα εξελιχθούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από τα ξημερώματα της Πέμπτης (02/10) μεγάλο μέρος της χώρα, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Δυτική Ελλάδα.

Σφοδρές βροχοπτώσεις σημειώνονται από το πρωί και στην Αττική, με αποτέλεσμα κεντρικοί δρόμοι να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα της Λεωφόρου Μεσογείων η οποία φαίνεται να έχει πλημμυρήσει.

Μάλιστα, σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και στα νότια, όπου η πυροσβεστική έχει ήδη δεχθεί τρεις κλήσεις για αντλήσεις υδάτων στην Γλυφάδα, ενώ στον Άλιμο οι ράγες του τραμ γέμισαν νερά αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας τέσσερεις στάσεις.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν σε ολόκληρη τη χώρα έως και αύριο ενώ προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Κακοκαιρία: Πτώση δέντρου στα Εξάρχεια – Ένας τραυματίας

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, ένα δέντρο έπεσε στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Γαμβέτα στα Εξάρχεια καταπλακώνοντας ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα διερχόμενο μηχανάκι.

Από την πτώση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα με περαστικούς να σπεύδουν κοντά του για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Τραμ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας 4 στάσεις στη Γραμμή 7 λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες

Προβλήματα και στις συγκοινωνίες προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην Αττική. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, εκτός λειτουργίας είχαν τεθεί νωρίτερα 4 στάσεις της Γραμμής 7 του Τραμ λόγω συσσώρευσης υδάτων στις ράγες.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε :

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ. Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό».

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό λίγο πριν τις 17:00, η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα αποκαταστάθηκε πλήρως.

Κακοκαιρία: Προβλήματα σε Μεσσηνία και Μεσολόγγι

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή του Μεσολογγίου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε 15 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από σπίτια και καταστήματα, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στο Αιτωλικό και την Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας.

Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

Με καταρρακτώδη βροχή ξεκίνησε η μέρα και στην Καλαμάτα, όπου υπολογίζεται ότι έπεσαν 40 τόνοι νερού ανά στρέμμα. ΄Όπως αναφέρει το messinialive.gr, η πυροσβεστική έχει δεχθεί κλήσεις για άντληση υδάτων ενώ πήρε φωτιά ρολόι της ΔΕΗ, από βραχυκύκλωμα, με το περιστατικό να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Στους Παξούς τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Έως το πρωί της Πέμπτης τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είχαν καταγραφεί στο Ιόνιο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κεντρική και Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στους Παξούς και ήταν ίσο με 94.4 χιλιοστά.

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο

Παράλληλα, τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και στα λευκά ντύθηκαν οι κορυφές του Ολύμπου, του Καϊμακτσαλάν Πέλλας και του Φαλακρού Δράμας.

Το χιόνι κάλυψε την πλαγιά του Ολύμπου και πιο συγκεκριμένα το Καταφύγιο Κάκαλος στα 2.650 μέτρα υψόμετρο. Η θερμοκρασία έπεσε στους -1 βαθμούς Κελσίου, ενώ πυκνή νέφωση καλύπτει το βουνό. Επίσης, «άσπρισαν» το χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν, σε ύψος 2.380 μέτρων, αλλά και το χιονοδρομικό του Φαλακρού.

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου ΕΜΥ – Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο.

Σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (02/10)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο Παρασκευή (03/10)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι αύριο

γ. Στα Δωδεκάνησα από νωρίς αύριο το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

Μήνυμα του 112 για καταιγίδες στη Λακωνία

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Λακωνίας το πρωί της Πέμπτης (2/10), εφιστώντας την προσοχή στις μετακινήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

«Ενεργοποίηση του 112 στη Λακωνία. Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην περιοχή της Λακωνίας από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Μηνύματα από το 112 το βράδυ της Τετάρτης

Αργά το βράδυ της Τετάρτης (01/10) ήχησε το 112 στο Ιόνιο, την Αχαΐα, την Ηλεία και την Μεσσηνία καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προειδοποιώντας τους για τις καταιγίδες που έφταναν στις εν λόγω περιοχές.

Συγκεκριμένα στο μήνυμα που εστάλη αναφέρονται τα εξής: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κλειστά τα σχολεία σήμερα στη Ζάκυνθο

Στις 21:40 προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Ζακύνθου, το οποίο ανέφερε: «Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία του νησιού θα μείνουν κλειστά σήμερα Πέμπτη (02/10), εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή σήμερα.

Η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη (02/10)

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτικήΜακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στηΘεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένηςτης Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοιακαι τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τηνανατολική Μακεδονίαστ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Γενικά χαρακτηριστικά

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και γρήγορα και στα υπόλοιπαηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το βόρειο Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές.

Στα Δωδεκάνησα, τις ανατολικές Κυκλάδες και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος, αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τοβράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικέςκαταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιοτοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναιανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες στα δυτικάβορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Στα βόρεια δεν θαξεπεράσει τους 17 με 19 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 22 με 24 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες καιτην Κρήτη θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θασημειωθούν βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες που από αργά τη νύχτα θα είναι ισχυρές. Στη Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Από τις βραδινέςώρες στα δυτικά βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που θα είναι ισχυρές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά τοαπόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τομεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Στα βόρεια από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια από νότιες με την ίδια ένταση. Από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και απότις προμεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ, θα είναι ισχυρές στη δυτική Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θαεπεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και γρήγορα από τα δυτικά από νότιες 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούςΚελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος και από το απόγευμα λίγεςνεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 26 με 27 βαθμούςΚελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες που από τις προμεσημβρινές ώρες θα είναι ισχυρές.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα σταδιακά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού την Παρασκευή (03/10)

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα, μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχριτο απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινάτης βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές δυτικοί βορειοδυτικοί και στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Στη Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 15 με 17 βαθμούς, στο Ιόνιο, ταυπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 19 με 22 και μόνο σταΔωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 25βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (04/10)

Αστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπουςαυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρικήκαι νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινέςώρες στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή (05/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Πιθανότηταγια λίγες βροχές μικρής διάρκειας στην Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στα Δωδεκάνησα θαπνέουν βόρειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στις περισσότερες περιοχές.

Ο καιρός την Δευτέρα (06/10)

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικάηπειρωτικά και το Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει της κακοκαιρίας

Συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (πχ γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (πχ κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (πχ αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25).

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.