Τρίπολη: Συνεπλάκησαν και μαχαιρώθηκαν δύο μαθητές Γυμνασίου

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο 13χρονοι που αλληλομαχαιρώθηκαν στην Τρίπολη.

Συνελήφθησαν την Τετάρτη το μεσημέρι (8/10), στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, δύο ανήλικοι, 12 και 13 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι την Τετάρτη το μεσημέρι, στην Τρίπολη, 200 μέτρα μακριά από Γυμνάσιο της περιοχής, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με αιχμηρό αντικείμενο, προκαλώντας σωματικές βλάβες.

Ο ένας μαχαίρωσε τον άλλον στο χέρι και ο άλλος που τον αφόπλισε τον μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη. Ο ένας διεκομίσθη στο Νοσοκομείο της Τρίπολης, ενώ ο δεύτερος που κρίθηκαν πιο σοβαρά τα τραύματά του, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο της Αθήνας. Οι δύο ανήλικοι απέδωσαν τους λόγους της συμπλοκής σε μεταξύ τους προσωπικές διαφορές.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι τρεις εξ’ αυτών.

Στο σημείο της συμπλοκής, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.