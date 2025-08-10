Τζόκερ: Πώς παίρνεις τα χρήματα αν κερδίσεις μεγάλο ποσό

Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα, κερδισμένα ποσά από τις κληρώσεις του Τζόκερ; Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Απόψε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Τζόκερ που θα μοιράσει ένα από τα μεγαλύτερα ποσά στην ιστορία του, έπειτα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Το Τζόκερ μοιράζει το ποσό των 23,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Και μια λογική απορία που γεννάται είναι, πώς καταβάλλεται στον νικητή (ή και τους νικητής) ένα τέτοιο, υπέρογκο ποσό.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή.

Τζόκερ: Πόσο κοστίζει ένα δελτίο ανάλογα με τα νούμερα που θα παίξεις

Κάθε δελτίο περιλαμβάνει επιλογή 5 αριθμών από το 1 έως το 45 και έναν αριθμό Τζόκερ από το 1 έως το 20.

Για να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο, πρέπει να πετύχεις σωστά και τους 6 αριθμούς.

Το κόστος ενός δελτίου Τζόκερ εξαρτάται από:

Πόσους αριθμούς από το 1 έως το 45 επιλέγεις (πάνω από 5 σημαίνει σύστημα)

Πόσους αριθμούς Τζόκερ (από το 1 έως το 20) επιλέγεις

Το ελάχιστο κόστος συμμετοχής είναι 1€.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22.00 το βράδυ.

Το βασικό κόστος ανά στήλη

Η βασική στήλη (δηλαδή μία επιλογή 5 αριθμών + 1 Τζόκερ) κοστίζει 1 €.

Μπορείς να παίξεις περισσότερες στήλες (π.χ. 5, 10, 20 κ.λπ.), με το κόστος να πολλαπλασιάζεται ανάλογα.

Τι αλλάζει όταν παίζεις περισσότερους αριθμούς (συστήματα)

Εάν επιλέξεις περισσότερους από 5 αριθμούς (π.χ. 6, 7 ή και 10) και/ή περισσότερους από 1 αριθμό Τζόκερ, τότε δημιουργούνται συνδυασμοί – δηλαδή πολλές στήλες, που αυξάνουν σημαντικά το κόστος.

Πώς καταβάλλονται τα μεγάλα χρηματικά ποσά από το Τζόκερ

Όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του ο ΟΠΑΠ, η καταβολή κερδών σε δικαιούχους παίκτες εφαρμόζονται με τέσσερις τρόπους.