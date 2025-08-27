Βίντεο: Αυτοκίνητο κινούνταν ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης – Πτολεμαϊδας

Πανικό προκάλεσε το πρωί της Τετάρτης οδηγός που κινήθηκε ανάποδα στον δρόμο Κοζάνης–Πτολεμαΐδας.

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης (27/8), στον δρόμο Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, όταν οδηγοί παρατήρησαν ένα όχημα να κινείται αντίθετα στο ρεύμα προς Κοζάνη, ενώ κατευθυνόταν προς Πτολεμαϊδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το kozanimedia.gr, η Τροχαία δέχτηκε δεκάδες κλήσεις από τους άλλους οδηγούς, λόγω του κινδύνου πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. Η οδηγός του οχήματος συνελήφθη στην είσοδο της Πτολεμαϊδας και αντιμετωπίζει κατηγορία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως ανέφερε, πανικοβλήθηκε γιατί έπρεπε να μεταβεί άμεσα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας συγγενικού της προσώπου.