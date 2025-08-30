Βίντεο: Η στιγμή που ο 62χρονος φερόμενος εμπρηστής απομακρύνεται από το σημείο της φωτιάς στην Κάντζα

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 62χρονο να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο της φωτιάς στην Κάντζα λίγο πριν εκδηλωθεί.

Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρεται να συνδέεται με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη (26/08) στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του έπαιξε βίντεο-ντοκουμέντο, που εξασφάλισε η ΕΡΤ και στο οποίο διακρίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Εκτός από το βίντεο, οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.