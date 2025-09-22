Βοιωτία: Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της στην αυλή

Ελεύθερη αφέθηκε για το αδίκημα της απάτης η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της στην Βοιωτία.

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη που εξετάζεται για την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της με φερόμενο σκοπό να λαμβάνει επιδόματα.

Σημειώνεται πως η γυναίκα πέρναγε σήμερα αυτόφωρο για την κατηγορία της απάτης και όπως ανέφερε ο δικηγόρος της, πήρα αναβολή και αφέθηκε ελεύθερη ενώ ορίστηκε δικάσιμος.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες έχει επίσης αφεθεί ελεύθερη ενώ έχει διαταχθεί και προκαταρκτική με την έρευνα να συνεχίζεται σε βάρος της.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της Νίκο Γεωργούση, η 62χρονη παρουσιάστηκε στο Μονομελές, στα δικαστήρια της Θήβας, και ζήτησε αναβολή την οποία και έλαβε. «Σήμερα ήταν στο Μονομελές, για ένα πλημμέλημα, αυτό της ψευδούς κατάθεσης. Ζητήσαμε αναβολή, μας χορηγήθηκε, αφέθηκε ελεύθερη και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το πλημμέλημα αφορά μόνο τη ψευδή κατάθεση, όχι τη μητέρα».

Ο κ. Γεωργούσης είπε ότι «ακόμα δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Αυτό που μου είπε είναι πως έκανε ό,τι έκανε από μεγάλη οικονομική ανάγκη. Η ίδια μου είπε ότι η μητέρα της είναι νεκρή από τον Αύγουστο του 2023. Ο δικηγόρος είπε ότι η εντολέας του υποστηρίζει ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, ενώ σημείωσε ότι και η ίδια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της παράνομης ταφής της μητέρας ελέγχεται ένα ακόμη άτομο, το οποίο φέρεται να τη συνέδραμε και το όνομά του υπάρχει στη δικογραφία.

Ερωτηθείς για το ύψος των επιδομάτων που έλαβε παράνομα ο κ. Γεωργούσης υπογράμμισε ότι «το επίδομα θα υπολογιστεί, δεν το ξέρω ακόμα για να σας το πω».