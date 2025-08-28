Βούλα: Συνελήφθη 24χρονος που παρακολουθούσε γνωστό επιχειρηματία

Ένας 24χρονος, γνωστός για το ποινικό του παρελθόν, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Βούλα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Γνωστός επιχειρηματίας φαίνεται πως είχε μπει στο στόχαστρο του 24χρονου που συνελήφθη την Τρίτη (26/8) στη Βούλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας κατάλαβε ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση και ενημέρωσε τις Αρχές. Ταυτόχρονα, είχαν φτάσει πληροφορίες στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών σχετικά με τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα να τεθεί σε διακριτική παρακολούθηση και στη συνέχεια να ταυτοποιηθεί και να εντοπιστεί.

Η ΕΛ.ΑΣ τον ακινητοποίησε στην περιοχή της Βούλας, με τον 24χρονο να αντιστέκεται προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο και την ενδεχόμενη σύλληψή του.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, μάρκας Apple

Ένα κλειδί οχήματος, το οποίο θέτει σε λειτουργία κλεμμένο αυτοκίνητο

Στην έρευνα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, που ενεργήθηκε στην οικία του στη Βούλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ

Δύο μπλούζες με το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας

Δύο ζευγάρια γάντια εργασίας, χρώματος μαύρου

Ένα ζεύγος χειροπέδες, χρώματος μαύρου

Δύο καπέλα, τύπου jockey, χρώματος μαύρου

Ένα εργαλείο θραύσης κρυστάλλων, χρώματος πορτοκαλί και

Δύο πακέτα γάντια μίας χρήσεως

Στην πιλοτή της οικίας του 24χρονου εντοπίστηκε σταθμευμένο το Ι.Χ., χρώματος μαύρου το οποίο είχε κλέψει από το Χαλάνδρι στις 28 Απριλίου.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Πέντε καπέλα, τύπου jockey, εκ των οποίων τα τέσσερα μαύρα και το ένα μπεζ

Ένα ζευγάρι μαύρα γάντια εργασίας

Ένας λοστός, χρώματος κίτρινου

Πλήθος tire up και

Ένα υφασμάτινο περιλαίμιο

Από την περεταίρω έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής & της Ιδιοκτησίας προέκυψε ότι ο 24χρονος μαζί με άγνωστο συνεργό του από το μήνα Απρίλιο παρακολουθούσαν τον επιχειρηματία, γνωρίζοντας την οικονομική του επιφάνεια με προφανή σκοπό την κλοπή ή ληστεία σε βάρος του.

​Κατά την απολογία του, ο δράστης ομολόγησε την αποδοχή του κλεμμένου οχήματος, την κλοπή πινακίδας και ότι παρακολουθούσε τον επιχειρηματία με συνεργό του.

Ο 24χρονος είναι σεσημασμένος για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες, πλαστογραφίες των Νόμων περί ναρκωτικών και περί όπλων.