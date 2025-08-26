Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή

Βρέθηκε οπλοστάσιο σε κάδο απορριμμάτων στην ΚαισαριανήΔιαβάζεται σε 3'
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό ενός οπλοστασίου σε κάδο απορριμμάτων στην Καισαριανή.
- 26 Αυγούστου 2025 10:22
Όπλα, χειροβομβίδες, σιδερογροθιές και φυσίγγια είναι μόνο λίγα από τα πυρομαχικά που εντόπισε περαστικός σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή της Καισαριανής, στην οδό Ρήγα Φεραίου 11, τα ξημερώματα της Τρίτης (26/8).
Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία ενώ στο σημείο έσπευσε και σταθμός της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Από την έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων:
- δύο μοχλούς απελευθέρωσης χειροβομβίδας τύπου arges, οξειδωμένους,
- μία αμυντική χειροβομβίδα με πυροδοτικό μηχανισμό,
- δέκα κεφαλές από βλήματα όλμου και διάφορα άλλα τμήματα,
- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
- αποσυναρμολογημένο όπλο χειρός 22mm,
- οξειδωμένα εξαρτήματα όπλων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
- τρεις κορμούς από περίστροφα,
- έναν σιδερένιο κορμό από υποπολυβόλο Thompson της ίδιας περιόδου,
- κορμό από πολυβόλο αγνώστου τύπου,
- σιδερογροθιές, χειροπέδες, δύο πτυσσόμενα γκλομπ, φυσιγγιοθήκες και κλείστρα όπλων,
- καθώς και 14 θρησκευτικές εικόνες.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της ΥΔΕΕΑ, που διερευνά πώς και από ποιον κατέληξε αυτό το υλικό στον κάδο απορριμμάτων.
