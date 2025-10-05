Χαλάνδρι: Τηλεφωνικές απάτες από δήθεν αστυνομικούς με θύματα ηλικιωμένους

Στόχος κυκλώματος απατεώνων που προσποιείται τους αστυνομικούς έπεσαν ηλικιωμένοι στο Χαλάνδρι. Κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της Ασφάλειας για κύκλωμα απατεώνων με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Αρχικά, μία ομάδα απατεώνων κάλεσε έναν ηλικιωμένο και άρχισαν να του λένε ότι γνωρίζουν πως στο σπίτι τους έχουν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα αξίας και πως θα τους τα πάρουν όλα.

Αμέσως μετά κάλεσε μία άλλη ομάδα που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς που προσπάθησαν δήθεν να ηρεμήσουν το θύμα, πείθοντάς τον να αφήσει σε ένα σημείο τα κοσμήματα και τα χρήματά του για να τα πάρουν να τα φυλάξουν εκείνοι, όπως και έγινε με αποτέλεσμα οι δράστες να αρπάξουν μία λεία σε κοσμήματα αξία μισού εκατομμυρίου ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Στην ίδια περιοχή και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, έπεσε θύμα και άλλος ηλικιωμένος με λεία μικρότερο χρηματικό ποσό που το έβαλε μάλιστα σε σακούλα και το πέταξε από το μπαλκόνι για να το πάρουν και να το φυλάξουν οι δήθεν αστυνομικοί…

Για τα νέα αυτά περιστατικά διενεργείται έρευνα και αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή για να μπορέσουν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να φτάσουν στα ίχνη τους.