Διάρρηξη – μαμούθ σε οικία στο Κολωνάκι – Αναζητούνται οι δράστες

Άγνωστοι δράστες παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού και εισήλθαν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στο Κολωνάκι. Αφαίρεσαν κοσμήματα και διαμάντια αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ.

Διάρρηξη σε οικία στο Κολωνάκι διαπιστώθηκε από τον ιδιοκτήτη της το Σάββατο (4/10) λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι με μεγάλη λεία σε κοσμήματα και τιμαλφή.

Συγκεκριμένα, άγνωστοι δράστες παραβίασαν παράθυρο φωταγωγού και εισήλθαν σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, όπου από τους χώρους του διαμερίσματος και από χρηματοκιβώτιο που παραβίασαν, αφαίρεσαν κοσμήματα, ρολόγια, τιμαλφή, επιχρυσωμένα ασημικά και διαμάντια αξίας 150.000 ευρώ και διέφυγαν.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος όπου έγινε η καταγγελία και αναζητούνται τυχόν βιντεοληπτικά υλικά από τους γύρω δρόμους για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.