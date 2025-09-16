Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονο κοριτσάκι

Λύκος επιτέθηκε σε 5χρονο κορίτσια στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδίκης.

Τουρίστρια από τη Σερβία, κατήγγειλε ότι το παιδί της δέχθηκε επίθεση από λύκο, στην παραλία του Αγίου Νικολάου στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τη μητέρα του παιδιού, ο λύκος κατάφερε δαγκώματα και εκδορές στην πλάτη του παιδιού.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν τις 8.00 το πρωί όταν το παιδί μαζί με την οικογένειά του βρίσκονταν στην παραλία, στο Νέο Μαρμαρά.

Το κορίτσι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν εμφανίστηκε ο λύκος και της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας το κορίτσι στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Χρειάστηκε αρχικά να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου και εν συνεχεία, προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου για περαιτέρω εξετάσεις. Το παιδί έλαβε εξιτήριο και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Γύρω από την περιοχή, στο Νέο Μαρμαρά, έχουν τοποθετηθεί κάμερες, προκειμένου να εντοπιστεί ο λύκος και να παρατηρηθεί η δραστηριότητα και συμπεριφορά του.