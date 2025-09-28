Χανιά: Κρατούμενοι προχωρούν σε απεργία πείνας στις φυλακές

Γιατί επτά νεαροί κρατούμενοι στις φυλακές Χανίων άρχισαν απεργία πείνας. Όλα τα αιτήματά τους.

Επτά νέοι (18–20 ετών) που κρατούνται στις φυλακές Χανίων ξεκίνησαν τριήμερη απεργία πείνας από σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Την κινητοποίηση γνωστοποίησε, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών Χανίων, καταγγέλλοντας «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης».

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

“Δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι εδώ πάνω από 3 μήνες.

Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους — θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους.

Τον Αύγουστο είχαν ήδη προχωρήσει σε 2ήμερη απεργία πείνας. Η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Τα αιτήματά τους:

Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους

Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)

Στήριξη από τα ΜΜΕ και οργανώσεις

Η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο τους. Διαδώστε”