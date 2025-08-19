Χανιά: Προφυλακιστέος ο 56χρονος που μαχαίρωσε 10 φορές τη σύντροφό του

Ο 56χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακής βίας και παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης η απολογία του 56χρονου Βούλγαρου ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε και να τραυμάτισε με 10 μαχαιριές τη 45χρονη σύντροφό του.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 56χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μέχρι τη δίκη. Ο άνδρας αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας δολοφονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακής βίας και παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 56χρονος είχε κατηγορηθεί τον Μάιο του 2024 για ξυλοδαρμό και απόπειρα βιασμού, ωστόσο είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το χρονικό

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.