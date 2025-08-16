Κρήτη: 45χρονη βρέθηκε έξω από το σπίτι της με τραύματα από μαχαίρι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων μια 45χρονη γυναίκα που δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές έξω από το σπίτι της στην Κρήτη.

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες για ενδοοικογενειακό περιστατικό που σημειώθηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα Κρήτης, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα, η οποία δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, φέρεται να έγινε έξω από το σπίτι στο οποίο διέμενε η γυναίκα, με τον δράστη να την τραυματίζει στα πλευρά τον θώρακα και στα χέρια.

Στο σημείο έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα διασώστες από το ΕΚΑΒ Αποκορώνου – Σφακίων, που εντόπισαν την 45χρονη αιμόφυρτη στον δρόμο ακριβώς έξω από το σπίτι.

Οι διασώστες, κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Χανίων, κατάφεραν καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να σταματήσουν την αιμορραγία, καθώς εμφάνισε χαμηλές σφίξεις και χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.