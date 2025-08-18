Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 3 τραυματίες

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Ακρωτήρι Χανίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Δευτέρας (18/8), στο Ακρωτήρι Χανίων, στο ύψος του Πυθαρίου.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ατόμων. Ανάμεσά τους και μια νεαρή γυναίκα που φέρει πιο σοβαρά τραύματα, καθώς έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας zarpanews.gr, στα οχήματα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η Τροχαία Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.