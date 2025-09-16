Χίος: Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία “βλέπουν” οι Αρχές για τους δύο συλληφθέντες

Οι Αρχές εκτιμούν πως οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που συνελήφθησαν στη Χίο για λαθρεμπόριο είχαν άμεσες συνομιλίες με την τουρκική μαφία.

Έπειτα από μία πληροφορία της ΕΥΠ, λίγο πριν αναχωρήσουν με ιστιοπλοϊκό από το λιμάνι της Χίου με προορισμό την Τουρκία, συνελήφθησαν για λαθρεμπόριο κινητών τηλεφώνων οι δύο Τούρκοι υπήκοοι ηλικίας 62 και 72 ετών, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου.

Συγκεκριμένα, συνολικά κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα. Οι δύο συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος είχε μπει στο μικροσκόπιο των ελληνικών υπηρεσιών για διασυνδέσεις που είχε με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας στη γειτονική χώρα ενώ φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Ο 72χρονος συνεργός του, φαίνεται πως ήταν εκείνος που είχε αναλάβει να μεταφέρει τις χιλιάδες συσκευές στη Χίο με ένα βανάκι με γερμανικές πινακίδες και συναντήθηκε με τον 62χρονο σε σημείο που θα παραλάμβανε τα κινητά προκειμένου να τα φορτώσει στο ιστιοφόρο και από εκεί να κατέληγαν στην Τουρκία.

Στο ιστιοφόρο, οι λιμενικοί εντόπισαν 4.000 κινητά τηλέφωνα τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά και στο βαν βρέθηκαν ακόμη 8.500 τηλεφωνικές συσκευές. Στο ίδιο όχημα κατασχέθηκαν δύο φορτωτικές, οι οποίες δεν έφεραν αρίθμηση ούτε στοιχεία για αποστολέα και παραλήπτη.

Εκτός από τις συσκευές, κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους οι δράστες, το ιστιοφόρο, το όχημα, ένα τάμπλετ και μετρητά ύψους 1.855 ευρώ και 2.370 τουρκικών λιρών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα στελέχη της ΕΥΠ εκτιμούν πως πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν άμεση επικοινωνία με μέλη της τουρκικής μαφίας στην Τουρκία και τα συγκεκριμένα κινητά προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις αλλά και την τουρκική μαφία προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν τα μέλη τους ως ghost phones. Να μπορούν δηλαδή να συνομιλούν μεταξύ τους για όλες τις δραστηριότητές τους.

Άγνωστο παραμένει ακόμα αν ο 72χρονος είχε στήσει κάποια εικονική εταιρεία στην οποία θα είχε χρεώσει τα κινητά, με την εκτιμώμενη αξία τους να ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.