Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι για λαθρεμπόριο

Στα χέρια των αρχών δύο Τούρκοι υπήκοοι, ηλικίας 62 και 72 ετών, για παραβίαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίου.

Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προχώρησαν στη σύλληψη δύο Τούρκων υπηκόων, ηλικίας 62 και 72 ετών, για παραβίαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίου.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε ιστιοφόρο με τουρκική σημαία, το οποίο επρόκειτο να αποπλεύσει από το λιμάνι της Χίου, οι λιμενικοί εντόπισαν 4.000 κινητά τηλέφωνα τα οποία δεν έφεραν νόμιμα παραστατικά. Παράλληλα, σε βαν που χρησιμοποιούσε ο 62χρονος, βρέθηκαν ακόμη 8.500 τηλεφωνικές συσκευές. Στο ίδιο όχημα κατασχέθηκαν δύο φορτωτικές, οι οποίες δεν έφεραν αρίθμηση ούτε στοιχεία για αποστολέα και παραλήπτη.

Συνολικά κατασχέθηκαν 12.500 κινητά τηλέφωνα, εκτιμώμενης αξίας 695.000 ευρώ. Οι δύο συλληφθέντες δεν είχαν λάβει άδεια από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την εξαγωγή τους προς την Τουρκία.

Εκτός από τις συσκευές, κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα που είχαν στην κατοχή τους οι δράστες, το ιστιοφόρο, το όχημα, ένα τάμπλετ και μετρητά ύψους 1.855 ευρώ και 2.370 τουρκικών λιρών.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, ενώ η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων εξετάζει τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν στο λαθρεμπορικό κύκλωμα εμπλέκονται και άλλα άτομα.