Χίος: Φαντασμαγορία στον ουρανό από τον ρουκετοπόλεμο στο Βροντάδο

The custom of the rocket war for the celebration of the Jesus Christ Resurrection in Vrontado of Chios island, Greece, on Holy Saturday, May 4, 2024. / Το έθιμο του ρουκετοπόλεμου για τον εορτασμό της Ανάστασης στο Βροντάδο της Χίου, Μεγάλο Σάββατο, 4 Μαΐου 2024.