Χρήστος Γείτονας: Πέθανε ο ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων CGS

Τα εκπαιδευτήρια CGS αποχαιρετούν τον ιδρυτή τους, Χρήστο Γείτονα, που έφυγε από τη ζωή.

Έφυγε σήμερα, Τετάρτη (16/10), από τη ζωή ο ιδρυτής των εκπαιδευτηρίων CGS, Χρήστος Γείτονας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των εκπαιδευτηρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «υπήρξε οραματιστής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που καθοδήγησε το CGS για πέντε δεκαετίες».

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον ιδρυτή του σχολείου μας, Χρήστο Γείτονα. Ο Χρήστος Γείτονας υπήρξε οραματιστής της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που καθοδήγησε το CGS για πέντε δεκαετίες. Η κληρονομιά του συνεχίζει να ζει μέσα από το έργο μας, και θα παραμείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του σχολείου, των μαθητών, των αποφοίτων και των συνεργατών μας» σημειώνεται.

Η κηδεία του Χρήστου Γείτονα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

«Αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν δωρεά στην Ενωση “Μαζί για το Παιδί”, στηρίζοντας έτσι ένα σκοπό που ήταν πάντα κοντά στην καρδιά του» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ιστορία των εκπαιδευτηρίων CGS, όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα τους

Σεπτέμβριος 1973 – Ίδρυση

Ξεκινά στο Μαρούσι η λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα µε 330 µαθητές. Στο σχολείο εφαρµόζονται καινοτόµα προγράµµατα όπως η λειτουργία του ολοήµερου σχολείου µε πολλές δραστηριότητες. Τα προγράµµατα αυτά ανέβασαν την ποιότητα της εκπαίδευσης σε πολύ υψηλά επίπεδα για την περίοδο εκείνη και συνέβαλαν στην ταχύτατη αύξηση των µαθητών – το 1980 ο αριθµός των µαθητών έφτασε τους 880.

Σεπτέμβριος 1981 – Νέες εγκαταστάσεις

Εγκαινιάζονται οι νέες εγκαταστάσεις στην Παλλήνη. Είναι οι πλέον σύγχρονες για τα ελληνικά δεδοµένα. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και οι αθλητικές δραστηριότητες αυξήθηκαν λόγω των συνεχιζόµενων νεωτεριστικών δραστηριοτήτων.

Σεπτέμβριος 1992

Το 1992 ο αριθµός των µαθητών ξεπέρασε τους 2100. Λόγω της αυξανόµενης ζήτησης εγγραφών νέων µαθητών και της µη δυνατότητας ικανοποίησης της ζήτησης, η ∆ιοίκηση των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων στα νότια προάστια.

Αύγουστος 1993 – Εξεταστικό Κέντρο

Το Σχολείο γίνεται Εξεταστικό Κέντρο GCE του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και ακολούθως το 1995 Εξεταστικό Κέντρο του Γαλλικού Ινστιτούτου (Institut Francais) και του Πανεπιστημίου του Cambridge για τα διπλώματα της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας.

Στο εκπαιδευτικό τους πρόγραµµα Το CGS δίνουν διαχρονικά έµφαση στην εκµάθηση ξένων γλωσσών όπου διδάσκονται υποχρεωτικά δύο ξένες γλώσσες (αγγλικά και γαλλικά ή γερµανικά) και προαιρετικά ιταλικά και κινέζικα (mandarin). Γι αυτό το λόγο διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδροµές, επισκέψεις, camps και συνεργασίες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Σεπτέμβριος 1994 – Λειτουργία Προγράμματος ΙΒ DP

Αρχίζει η λειτουργία του Τμήματος International Baccalaureate Diploma Programme. Το Diploma Programme είναι ένα διεθνώς αναγνωρισµένο προ-πανεπιστηµιακό πρόγραµµα διετούς διάρκειας, το οποίο βασίζεται, στο Πλαίσιο Σπουδών του International Baccalaureate. Το Πρόγραµµα διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα.

Σεπτέμβριος 1995 – Εγκαταστάσεις στα Ν. Προάστια

Το 1995-6 άρχισε η λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα στη Βάρη με συνέπεια τη μετακίνηση 600 περίπου μαθητών κατοικούντων στα νότια προάστια.

Ιούνιος 2003 – Κέντρο Αθλησης και Πολιτισμού

Εγκαινιάζεται το Νέο Κέντρο Άθλησης και Πολιτισµού (νέα γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, βόλεϊ, µπάσκετ, χάντµπολ, νέο ανοικτό θέατρο, νέες αίθουσες σύγχρονης τεχνολογίας και εργαστήρια πειραµατικών επιστηµών, νέες αίθουσες διδασκαλίας).

Σεπτέμβριος 2005 – Λειτουργία Τμήματος Pre-IB

Λειτουργεί το Τµήµα Pre-IB στην Α΄ Λυκείου για µαθητές/τριες οι οποίοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αργότερα το πρόγραµµα του ΙΒ. Το πρόγραµµα Pre-IΒ δηµιουργήθηκε για να προσφέρει έγκαιρα, τη γνωστική υποδοµή και µεθοδολογία που απαιτείται, για εκείνους τους µαθητές/τριες που ενδέχεται να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα του ΙΒ στη Β’ Λυκείου και να αναζητήσουν αργότερα την εισαγωγή τους σε Πανεπιστήµια του εξωτερικού. Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα της Α’ Λυκείου που λειτουργεί ως ξεχωριστό τµήµα.

Δεκέμβριος 2005 – Διοργάνωση Συνεδρίου CGS MUN

Τo CGS συµµετέχει από το 1996 µέχρι σήµερα στις διοργανώσεις Μ.U.N. ενώ από το 2005 είναι διοργανωτές του ετήσιου CGS – M.U.N., ενός από τα τέσσερα M.U.N. που γίνονται συνολικά στην Ελλάδα.Το Model United Nations (Μοντέλο Ηνωµένων Εθνών) είναι ένας εκπαιδευτικός µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός οργανισµός, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και διοργανώνει ετήσια µαθητικά συνέδρια που γίνονται σε πολλά κράτη µε τη συµµετοχή µαθητών/τριών, από ξένες χώρες. Σκοπός του M.U.N. είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στα παγκόσµια προβλήµατα, η βελτίωση των ρητορικών τους ικανοτήτων µε την δηµόσια έκφραση και την τεκµηριωµένη υποστήριξη των ιδεών τους, καθώς επίσης η απόκτηση γνώσεων µέσα από την έρευνα και τη µελέτη διεθνών θεµάτων, προβληµάτων και εξελίξεων.

Σεπτέμβριος 2008 – Λειτουργία Προγράμματος IB PYP

Έναρξη λειτουργίας του International Baccalaureate Primary Years Programme για παιδιά 3-12 ετών, με βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική και δεύτερη την αγγλική.

Ιανουάριος 2009 – Πιστοποίηση από το Educational Testing Service

Τα ΕΚΓ πιστοποιούνται από το Educational Testing Service (ETS) ως επίσημο εξεταστικό κέντρο για την απόκτηση Διπλωμάτων Γλωσσομάθειας Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας, επίσημο κέντρο προετοιμασίας και απόκτησης του ΙΒ Diploma, των General Certificates of English (GCE A’ Levels), SAT I, TOEFL και IELTS και διπλωμάτων πιστοποίησης Η/Υ (ECDL) τόσο για μαθητές των Εκπαιδευτηρίων μας όσο και για μαθητές άλλων σχολείων.

Οκτώβριος 2009 – Λειτουργία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Juventus Soccer Schools

Έναρξη λειτουργίας Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου Juventus Soccer Schools σε αποκλειστική συνεργασία µε τη Juventus FC. Ένα µοναδικό, διεθνώς αναγνωρισµένο µοντέλο εκπαίδευσης, αποτέλεσµα µελέτης των διάφορων πλευρών της φυσικής και προσωπικής ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Βασίζεται κυρίαρχα στην επιλογή και εκπαίδευση προπονητών και προσωπικού, µέσα από τη λειτουργία και τις πιστοποιήσεις που παρέχει το Κέντρο Σπουδών Juventus Soccer Schools (Τurin University, Juventus Academy) και στην ύπαρξη επιστηµονικά ορισµένου εκπαιδευτικού πλαισίου και αυστηρού εσωτερικού κανονισµού προστασίας που ακολουθεί ηλικιακά το παιδί. Απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 5-16 ετών που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Οι προπονήσεις και η πρόοδος των παιδιών εποπτεύεται και αξιολογείται από το team της Juventus Soccer Schools Ιταλίας.

Σεπτέμβριος 2010 – Λειτουργία Προγράμματος ΙΒ MYP

Έναρξη λειτουργίας του International Baccalaureate Middle Years Programme (Middle Years Programme)- Candidate School. Το CGS προσφέρει το Πρόγραµµα ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Middle Years Programme), ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα φοίτησης και αγωγής για µαθητές/τριες 12-15 ετών, το οποίο βασίζεται στο Πρόγραµµα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και στο Middle Years Programme του International Baccalaureate.

Νοέμβριος 2011 – Πιστοποίηση Προγράμματος IB PYP

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα μετά από την έκθεση αξιολόγησης του ΙΒΟ (International Baccalaureate Organization) ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φάση της τελικής πιστοποίησης (authorization) του Primary Years Program (PYP). Ετσι, είναι το πρώτο πιστοποιημένο από τον Οργανισμό ΙΒ Σχολείο στην Ελλάδα, το οποίο εφαρμόζει το IB Primary Years Programme για το Προνηπιαγωγείο, το Νηπιαγωγείο & το ∆ηµοτικό, για παιδιά ηλικίας 3-12 ετών, στην Ελληνική Γλώσσα.

Ιούνιος 2012 – Ιδρυση HAEd / Συνεργασία με University of Dundee

Tα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα με υπερηφάνεια εγκαινιάζουν μια καινοτόμο, πρωτοποριακή συνεργασία με έναν από τους πιο διακεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ευρώπης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο του Dundee, προσφέροντας το πρώτο διεθνές Πτυχίο Παιδαγωγικών στην Ελλάδα, με την ίδρυση τoυ Hellenic Association for Education (HAEd).

Νοέμβριος 2013 – Πιστοποίηση Προγράμματος IB MYP

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα μετά από την έκθεση αξιολόγησης του ΙΒΟ (International Baccalaureate Organization) ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη φάση της τελικής πιστοποίησης (authorization) του Middle Years Program (ΜYP).

Ιανουάριος 2014 – 20 years IB Celebration

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα είναι το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα που γιορτάζει 20 χρόνια στην οικογένεια του IB (παρέχει το ΙΒDP από το 1994) και σήμερα προσφέρει πιστοποιημένα και τα τρια ΙΒ προγράμματα, για παιδιά ηλικίας 3-18 ετών.

Σεπτέμβριος 2014 –Έναρξη Ακαδημίας STEM

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα εγκαινίαζουν στο κέντρο των σχολικών τους εγκαταστάσεων την πρώτη Ακαδηµία STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) στην Ελλάδα.

Η λογική και οι πρακτικές του STEM ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει μείζον θέμα συζήτησης και σχεδιασμού στις διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές της εκπαίδευσης.

Η Ακαδηµία STEM των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα, που στεγάζεται στο νέο χώρο της βιβλιοθήκης, έχει σαν στόχο να φέρει τους µαθητές όλων των βαθµίδων, µέσω καινοτόµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και µεθόδων, σε επαφή µε τις σύγχρονες εξελίξεις στους κλάδους των επιστηµών, τεχνολογίας, µηχανικής και µαθηµατικών.

Ιούνιος 2015 – Συνεργασία με το BROWN University

Tα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα εγκαινίασαν μια πολύ σημαντική συνεργασία με το Brown University, ένα από τα κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια στο χώρο των επιστημών.

Πραγματοποίησαν μαζί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το διεθνές καλοκαιρινό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα SPARK Summer Science Courses, προσφέροντας σε μαθητές, ηλικίας 12 έως και 17 ετών, τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με δύο επιστημονικούς-επαγγελματικούς προσανατολισμούς αιχμής, την επιστήμη της βιολογίας και την επιστήμη της μηχανικής.

Η τεράστια επιτυχία του προγράμματος επιβεβαίωσε την εκπαιδευτική αποστολή των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα στην παροχή εκπαίδευσης υψηλoύ επιπέδου, ενώ στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής τους να συνδράμουν κάθε μαθητή που έχει τη διάθεση και την τάση να αναπτύξει τις ικανότητές του, ανεξάρτητα από τις οικονομικές του δυνατότητες, προσέφεραν πάνω από είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους Πρότυπων Πειραματικών σχολείων της Αττικής που παρακολούθησαν τα μαθήματα εντελώς δωρεάν.

Σεπτέμβριος 2016 – Πρότυπο Εργαστήρι Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Tα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα εγκαινιάζουν το νέο εργαστήρι του Visual Arts για μαθητές όλων των βαθμίδων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαστήριο με προϋποθέσεις και δυναμική να ανταποκριθεί πλήρως στις νέες, διενείς τάσεις της εκπαίδευσης στον χώρο των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών (επεξεργασίας ξύλου-πλαστικών και μη σιδηρούχων μετάλλων, ζωγραφικής, σηρογραφίας & χαρακτικής).

Το νέο art workshop διαθέτει τρισδιάστατο εκτυπωτή (3D Printer) τελευταίας τεχνολογίας, πρέσα χαρακτικής, πλήρες εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου, ενώ τη λειτουργία, τη φιλοσοφία, την τεχνική και τις εφαρμογές του εργαστηρίου καθοδηγούν έμπειροι, ειδικοί εκπαιδευτικοί.

Μάιος 2016 –Νέα Εταιρική Ταυτότητα

Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γετονα, διανύοντας την πέμπτη δεκαετία τους ως ένας από τους σημαντικότερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη χώρα μας, επαναπροσδιορίζονται ως CGS.

Κρατάμε ακέραιες τις στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες στηριχτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια και προβάλλουμε τη δυναμική και αναπτυξιακή μας πορεία με τη νέα μας ταυτότητα. Το CGS παραμένει ένα ελληνικό σχολείο με διεθνή προοπτική, με στόχο να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες του κόσμου.

Ιούνιος 2017 – Συνεργασία του CGS με την Ιατρική Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Τo τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης του CGS συνεργάζεται με την Ά’ ΩΡΛ Κλινική της Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και προσφέρουν το CGS Biomedical Engineering Summer Programme, ένα καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιοϊατρικής τεχνολογίας για μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου.

Απρίλιος 2018 – CGS Educational Conference

Το CGS διοργανώνει το πρώτο CGS Educational Conference με τίτλο “Rethink Education”. Στην κατάμεστη αίθουσα «Δ. Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, οι συμμετέχοντες είχαν την μοναδική ευκαιρία να να παρακολουθήσουν τις τοποθετήσεις κορυφαίων καθηγητών του Harvard University και του Université de Montréal Saint-Sauveur, Quebec, σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας μάθησης και τον κομβικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Το CGS Educational Conference έχε στόχο να δώσει μία νέα οπτική στην εκπαίδευση, να αναδείξει νέες τάσεις και να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς, καθώς και επαγγελματίες άλλων κλάδων να σκεφτούν με τρόπο διαφορετικό την εξέλιξη του ατόμου σε κάθε ηλικία, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικής τάξης (Rethink Education).

Οκτώβριος 2019

Το CGS γιορτάζει τα 10 χρόνια συνεργασίας με την Ακαδημία της Juventus FC (Juventus Academy Athens).

Ιανουάριος 2020

Το CGS γιορτάζει την επέτειο των εικοσιπέντε χρόνων από τη στιγμή που έγινε μέλος των IB World Schools.

Ιούνιος 2022

Το CGS, η PRODEA Investments («PRODEA») και η Lamda Development S.A., μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. («LAMDA») ανακοινώνουν τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (M.o.U.) με σκοπό την ίδρυση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ελληνικό («CGS Ellinikon»).

Το CGS Ellinikon θα αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο, αξιοποιώντας την ιστορία, τις αξίες και την τεχνογνωσία του CGS και εμπλουτίζοντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα με επιλογή μεταξύ εθνικού και διεθνούς πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών, και της ελληνικής ή αγγλικής ως γλώσσα διδασκαλίας.

Noέμβριος 2022

Μulti-Programme Εvaluation Visit |Αξιολόγηση Προγραμμάτων International Baccalaureate (PYP, MYP, DP)

Το CGS, συμπληρώνοντας 28 χρόνια εφαρμογής του IB Diploma Programme, 14 χρόνια εφαρμογής του IB Primary Years Programme και 11 χρόνια εφαρμογής του IB Middle Years Programme, γιορτάζει τη σύνδεση και συνέχεια μεταξύ των 3 προγραμμάτων (IB Continuum) μέσω μιας συνολικής επίσημης διαδικασίας ανατροφοδότησης (Multi-Programme Visit) από το διεθνή οργανισμό Ιnternational Βaccalaureate (IBO). Η ταυτόχρονη αξιολόγηση στο σύνολο των προγραμμάτων του σχολείου τέθηκε ως αίτημα προς τον οργανισμό του ΙΒΟ εκ μέρους του CGS με στόχο την περαιτέρω βελτίωση και συνέχεια των προγραμμάτων μας ανά επίπεδο.

Mάιος 2024

Στις 15 Μαΐου 2024 η LAMDA Development, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., προχώρησε στην υπογραφή Μακροχρόνιας Σύμβασης Μίσθωσης με το CGS (Costeas-Geitonas School).

Το CGS αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του CGS at The Ellinikon, ενός νέου, υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία, την ιστορία και την τεχνογνωσία του, ως κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα.

Το νέο σχολείο CGS at The Ellinikon θα αποτελέσει ορόσημο εκπαιδευτικής και αρχιτεκτονικής καινοτομίας στον εγχώριο και ευρωπαϊκό χάρτη. Θα προσφέρει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ εθνικού και διεθνούς προγράμματος σπουδών.

Το CGS at The Ellinikon στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρείας εκπαιδευτικής κοινότητας με άμεση διασύνδεση και αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του θα εναρμονίζονται με τις αρχές της νέας «πόλης» του The Ellinikon, της πιο «έξυπνης» και πράσινης «πόλης» στην Ευρώπη.

Το CGS at The Ellinikon θα είναι φιλικό τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς το περιβάλλον και θα μπορεί να φιλοξενεί εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού.

Το CGS at The Ellinikon αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους του μαθητές το Σεπτέμβριο του 2027.