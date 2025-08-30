Ζωγράφου: “Ξεριζώθηκε” μπασκέτα σε σχολείο – Τραυματίστηκε νεαρός

Ένα νέο παιδί τραυματίστηκε στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου όταν κατέρρευσε η μπασκέτα στην οποία έπαιζε μπάσκετ.

Από τύχη δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό ένα νέο παιδί, όταν κατέρρευσε η μπασκέτα στην οποία έπαιζε μπάσκετ στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.

Το περιστατικό κατήγγειλε η Λαϊκη Συσπείρωση Ζωγράφου που τόνισε μεταξύ άλλων, ότι οι μπασκέτες που έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών, δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μπασκέτες του 12ου ΔΣ Ζωγράφου, που ενώ έπρεπε να έχουν αλλαχτεί εδώ και χρόνια λόγω παλαιότητας (σκουριασμένες και σαπισμένες – οι φωτογραφίες από το σημείο είναι ενδεικτικές), έχουν να επιθεωρηθούν και προφανώς να αντικατασταθούν πάνω από 30 χρόνια. Προφανώς και στις αθλητικές υποδομές και στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής ισχύει το ίδιο, για αυτό και με την ίδια τακτική και αφότου προκύπτει ένα πρόβλημα, τρέχουν να ελέγξουν και στα υπόλοιπα».

«Ακόμα πιο χαρακτηριστικό για το πώς γίνονται οι εργασίες στα σχολεία –σε πολλές περιπτώσεις μόνο για το φαίνεσθαι και χωρίς να προτεραιοποιούνται οι πραγματικές ανάγκες, ειδικά αν “κοστίζουν” κάτι παραπάνω– είναι ότι δεν επιλέγονται να αλλαχτούν οι μπασκέτες από τον εργολάβο που είχε αναλάβει την αλλαγή του δαπέδου στο προαύλιο πριν κάποια χρόνια», προσθέτει η «Λαϊκή Συσπείρωση» και καταλήγει στην ανακοίνωση της: «Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι θα γινόταν αν το σχολείο ήταν σε λειτουργία με τα παιδιά να προαυλίζονται στον χώρο αυτό. Σε ποια εργολαβία είχε ενταχθεί το προαύλιο του 12ου ΔΣ, με βάση ποια μελέτη εκτελέστηκαν οι εργασίες και τι περιλάμβαναν; Έχει γίνει ανάλογος έλεγχος στα υπόλοιπα σχολεία; Τι μέτρα θα πάρει η δημοτική αρχή για να μην έχουμε ξανά ανάλογο περιστατικό; Τι θα γίνει με μια σειρά από παλαιωμένες υποδομές που εγκυμονούν κινδύνους;».

Η καταγγελία για το περιστατικό: