Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης: Πλήθος εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα

Η 19η Απριλίου, ημέρα θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, έχει καθιερωθεί από το 2008 ως Ημέρα Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό, πλήθος εκδηλώσεων που αφορούν τον Φιλελληνισμό πραγματοποιούνται σε πολλά σημεία της χώρας. Ο ΕΟΤ διοργανώνει τον Θεματικό κύκλο Εκδηλώσεων με Τίτλο «Περπατώντας στην Ομορφιά – Οι Φιλέλληνες στις Τέχνες και στην Περιήγηση», ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις με θέμα τους Φιλέλληνες και το έργο τους.

Στις 19 Απριλίου και ώρα 4.00 μ.μ ο Δήμος Τρίπολης διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα : «Φιλελληνισμός: Από τον περιηγητισμό έως την επανάσταση του 1821», ο οποίος εντάσσεται στο Θεματικό κύκλο Εκδηλώσεων του ΕΟΤ "Περπατώντας στην Ομορφιά", ενώ Μάιο - Σεπτέμβριο θα δούμε μια Φωτογραφική Περιήγηση εμπνευσμένη από το Θεματικό κύκλο "Περπατώντας στην Ομορφιά - Ο φιλελληνισμός στις Τέχνες" με την δημιουργία φωτογραφικής Έκθεσης που οργανώνει η ομάδα Greek Instagramers Events.

Στις 30 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Συμπόσιο Ελληνικής – Μεσογειακής Διατροφής ως τρόπος του Ευ ζην καθώς και η μουσική εκδήλωση με τίτλο "Περπατώντας στην Ομορφιά" με μελοποιημένα έργα φιλελλήνων ποιητών. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα απολαύσουμε τη συναυλία "Περπατώντας στην Ομορφιά από τον Ούγκο Φόσκολο στον Διονύσιο Σολωμό", μια εκδήλωση αφιερωμένη στον Φιλέλληνα Ιταλό ποιητή Ούγκο Φόσκολο και στον Διονύσιο Σολωμό. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον κήπο του Αγίου Θεοδώρου στην Ρώμη καθώς και στην Μπολόνια στις 20 Σεπτεμβρίου με την συνεργασία του Πολιτιστικού Φορέα Associazione Mozart Italia.

Στις 3,14,21,28 Νοεμβρίου και 5,12,19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις - συναυλίες αφιερωμένες στην μελοποιημένη ποίηση του Lord Byron, του Βίκτωρ Ουγκώ και άλλων φιλελλήνων ποιητών με τίτλο "Περπατώντας στην Ομορφιά" στον Πολυχώρο της Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Κάποιου άλλου ο πόλεμος - Ευρωπαίοι και Αμερικανοί Φιλέλληνες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Η ετήσια διάλεξη της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφιερώνεται στην επέτειο των 200 χρόνων και θα έχει θέμα: Κάποιου άλλου ο πόλεμος. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί Φιλέλληνες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 -Somebody else’s war: European and American philhellenes in the Greek Revolution of the 1820s-, από τον ιστορικό Roderick Beaton, Επ. Καθηγητή Σύγχρονης Ελληνικής και Βυζαντινής Ιστορίας, Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην έδρα «Αδαμάντιος Κοραής» στο King's College του Λονδίνου.

American College of Greece - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας

11 Οκτωβρίου 2021

Περπατώντας στην Ομορφιά - Φιλέλληνες του 1821 και η τέχνη τους

Οι δράσεις θα λειτουργήσουν ως γέφυρα Πολιτισμού - Τουρισμού, και θα συνδέουν το χθες με το σήμερα με αφορμή τα καλλιτεχνικά έργα, τις διηγήσεις και την ζωή φιλελλήνων πνευματικών ανθρώπων όπως ο Lord Byron, ο Βίκτωρ Ουγκώ και άλλοι που στάθηκαν κοντά στους επαναστατημένους Έλληνες και ένωσαν την φωνή τους με όχημα την ποίηση, το λόγο και την Τέχνη τους, προβάλλοντας τον αγώνα τους για ελευθερία. Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και χώρες του εξωτερικού.

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

5ο Φεστιβάλ ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Εκδηλώσεις εορτασμού των 200 χρόνων της Παλιγγενεσίας

Το 5ο Φεστιβάλ ΜΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ συμμετέχει στον εορτασμό των 200 χρόνων της Παλιγγενεσίας με 2 εκδηλώσεις σχετικές με τον Φιλελληνισμό:

Α) Ημερίδα «Χίος και Γαλλία 18ος-19ος αι: Φιλελληνισμός, Ιστορία, Μνήμη» με θέμα την πρόσληψη της Χίου από τους Γάλλους περιηγητές, λογοτέχνες και πολιτικούς κατά τη διάρκεια της προεπαναστατικής περιόδου, της Επανάστασης του 1821 και της μετεπαναστατικής περιόδου. Σκοπός είναι να αναδειχθεί η Σχέση της Χίου με τη Γαλλία μέσα από τη λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή, καθώς και μέσα από την οικονομική δραστηριότητα σημαντικών Χιωτών. Θα πραγματοποιηθεί στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου

27 Ιουλίου 2021

Β) Ελληνογαλλική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μαστίχας. Η ημερίδα θα έχει και μία μουσική τεκμηρίωση, δηλαδή μία συναυλία με έργα Ελλήνων και Γάλλων συνθετών του 19ου και του 20ου αιώνα, που καταδεικνύουν – ενδεικτικά – την καλλιτεχνική ώσμωση των δύο λαών, με σημαντικά αποτελέσματα.

28 Ιουλίου 2021

Ο Βρετανός ποιητής, Λόρδος Βύρων, ζωγραφισμένος από τον Thomas Phillips το 1813. ALAMY STOCK PHOTO

Δρόμοι της Ιστορίας

Με Χορηγό Δράσης της Επιτροπής την εταιρεία «TOTAL EREN», οι μαθήτριες και μαθητές του 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας πραγματοποιούν εκπαιδευτική-επιμορφωτική δράση κατά την οποία συγκροτούν ένα corpus ονομάτων δρόμων της Χαλκίδας από α) τους ήρωες και τις ηρωίδες της Επανάστασης, β) ονόματα που σχετίζονται με τόπους της Επανάστασης, γ) ονόματα φιλελλήνων και δ) ονόματα επιφανών προσωπικοτήτων της πόλης. Θα αναζητήσουν πληροφορίες για τα πρόσωπα που βρήκαν, θα προσπαθήσουν να τα φανταστούν και να τα περιγράψουν. Ανά ομάδες θα αναρτήσουν μια αφίσα- εφημερίδα τοίχου με όλα τα στοιχεία που συνέλλεξαν για τους δρόμους της Χαλκίδας. Θα παρουσιάσουν μικρά αποσπασματικά δρώμενα σε σημεία της πόλης που θα αφορούν αυτές τις προσωπικότητες και ένα συνολικό δρώμενο που θα παρουσιαστεί δημόσια στο τέλος της χρονιάς. Η δράση είναι σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο 2021.

«Wars & Words», 46th international Byron conference

Το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την εταιρία International Association of Byron Societies (IABS) διοργανώνει το 46ο Διεθνές Συνέδριο για τον Λόρδο Μπάιρον με τίτλο «Byron: Wars and Words» που θα διεξαχθεί 28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2021.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να εξετάσει πώς ο πόλεμος σε όλες του τις εκφάνσεις, τους συμβολισμούς και τις εκδηλώσεις του επηρέασαν τον λόγο του Μπάιρον και διαμόρφωσαν την ποιητική και πολιτική του προσωπικότητα. Θα εξετάσει επίσης τη σχέση ανάμεσα στο φαινόμενο του πολέμου και το κίνημα του Ρομαντισμού και πώς αυτή αποτυπώνεται στη λογοτεχνία και την τέχνη. Μερικά ερωτήματα που επιπλέον θα θέσει είναι: πώς μετασχηματίζονται τα γεγονότα των πολέμων σε λέξεις; πώς γίνονται οι λέξεις χώρος σύγκρουσης και πάλης; πώς πολεμά ο Μπάιρον με τις λέξεις; Τι είδους πολέμους και ρήξεις (στην λογοτεχνική κριτική) προκάλεσαν τα λόγια του κατά τη διάρκεια της ζωής του και μετά το θάνατό του; Μέσα από τη διερεύνηση της σχέσης του πολέμου και του ποιητικού λόγου, το συνέδριο φιλοδοξεί ακόμα να αναδείξει την ποικιλότροπη σχέση του Μπάιρον με την Ελλάδα και την καθοριστικής σημασίας συμβολή του στον επαναστατικό Αγώνα.

28 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2021

Η Ελληνική Επανάσταση στη Ρωσική Διανόηση

Στα πλαίσια εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και του «Αφιερωματικού 2021 -Έτους ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας», το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει και παρουσιάζει τη μουσικό – ποιητική βραδιά:

«Η χώρα των ηρώων και των θεών, έχει διαλύσει δουλικά δεσμά …

η αντανάκλαση της Ελληνικής επανάστασης στη Ρωσική ποίηση»

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» του Α.Π.Θ. με αφορμή την ανακήρυξη του Αφιερωματικού 2021 – Έτους ιστορίας Ελλάδας- Ρωσίας και στο γενικότερο πλαίσιο επισήμων εορτασμών των 200 χρόνων Ελληνικής Επανάστασης, με την υποστήριξη του Γενικού Προξενείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, στις 7/10/2021 στην Παλαιά Αίθουσα τελετών θα πραγματοποιηθεί μια μουσικό- ποιητική βραδιά, στην οποία θα «παντρέψουμε» την έξοχη μουσική Ελλήνων συνθετών με τα γνωστά ποιήματα κορυφαίων Ρώσων ποιητών εμπνευσμένων από την Ελληνική Επανάσταση.

«…υπέροχες στιγμές ελπίδας και ελευθερίας!» – με αυτά τα λόγια, ο ένθερμός φιλέλληνας Αλεξάντερ Πούσκιν υποδέχτηκε την είδηση της Ελληνικής απελευθερωτικής επανάστασης του 1821, – με αυτά του τα λόγια θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το ενθουσιώδες κλίμαένθερμου ενθουσιασμού που επικρατούσεστον αστερισμό Ρώσων ποιητών του 19 αιώνα. Η διακίνηση των ιδεών της ελευθερίας στην Ρωσική Αυτοκρατορία στις αρχές της δεκαετίας του ’20 και μέχρι την εξέγερση των Δεκεμβριστών του 1825, είχε ως εναρκτήριολάκτισμα την Ελληνική Επανάσταση. Η σημασία της επίδρασης των ελληνικών σπερμάτων στη Ρωσική λογοτεχνία αυτής την περιόδου είναι τεράστια. Η αγωνιζόμενη Ελλάδα συνέχιζε να ενθουσιάζει τους Ρώσους ποιητές για πολλές ακόμη δεκαετίες … αυτή αποτέλεσε και την αφετηρία έμπνευσης για την οργάνωση της βραδιάς μας.

Έτσι, φοιτητές του Α.Π.Θ. που διδάσκονται τη ρωσική γλώσσα στο Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα απαγγείλουν ποιήματα των Pushkin, Kuchelbecker, Somov, Grigoriev και άλλων μεγάλων Ρώσων ποιητών, που μνημονεύουν και εξυμνούν την Ελληνική Επανάσταση στο έργο τους.

7 Οκτωβρίου 2021

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η Ρωσία

Στα πλαίσια εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και του Αφιερωματικού 2021 -Έτους ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας, το Τμήμα Βυζαντινής και Νεοελληνικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου «Λομονόσοφ» της Μόσχας σε συνεργασία με το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2021, θα διοργανώνουν το καθιερωμένο πλέον Διεθνές Συνέδριο για τις Ελληνικές Σπουδές, αυτή τη φορά με τίτλο: «Η Ρωσία και η Ελληνική Επανάσταση του 1821».

1 Ιουνίου 2021

Τόπος διεξαγωγής: “M. Lomonosov”, State University of Moscow