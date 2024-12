Επιδοτήσεις έως και 50% για φωτοβολταϊκά με μπαταρίες από επιχειρήσεις

Μέσω του προγράμματος πρόκειται να επιδοτηθούν εταιρείες αποκλειστικά για την εγκατάσταση μπαταριών. Ωστόσο, για τη διεκδίκηση στήριξης, αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη φωτοβολταϊκού.

Επιδοτήσεις που φτάνουν στο 50%, ξεκινώντας από το 30%, για την εγκατάσταση μπαταρίας προβλέπει το πρόγραμμα «Συστήματα αποθήκευσης για επιχειρήσεις», τον Οδηγό του οποίου δημοσίευσε το ΥΠΕΝ. Η επιδότηση εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας, με τις μικρές επιχειρήσεις να λαμβάνουν τη μεγαλύτερη στήριξη.

Παράλληλα, υπάρχει ανώτατο όριο επιχορήγησης για την μπαταρία. Οι δικαιούχοι δικαιούνται επίσης μέσω του προγράμματος ενίσχυση για τις υποστηρικτικές εργασίες. Τέτοιες είναι η τεχνική μελέτη, όπως και το κόστος σύνδεσης στο δίκτυο.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 160 εκατ. ευρώ περίπου, με τον οποίο εκτιμάται ότι θα εγκατασταθούν μονάδες αποθήκευσης συνολικής ισχύος 500 – 600 Μεγαβάτ. Το κονδύλι αυτό είναι επιμερισμένο σε 100 εκατ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 60 εκατ. περίπου για μεσαίες και μεγάλες.

Η ένταξη θα γίνει με την άμεση αξιολόγηση (First In – First Out) των αιτήσεων που θα υποβληθούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επομένως, μόλις αξιολογηθεί επιτυχώς μία αίτηση, θα εγκρίνεται το αντίστοιχο κονδύλι επιδότησης, υπό την προϋπόθεση πως δεν έχει ακόμη εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Όσες αιτήσεις αξιολογηθούν επιτυχώς, αλλά στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι, θα ενταχθούν στις επιλαχούσες. Επομένως, αν σε κάποια από τις δύο κατηγορίες απομείνουν κεφάλαια (π.χ. από τα 100 εκατ. για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) υπάρχει η δυνατότητα αυτά να μεταφερθούν στην άλλη κατηγορία, ώστε να καλυφθούν επιλαχούσες αιτήσεις.

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η επιλέξιμη δαπάνη για μπαταρίες με χωρητικότητα μίας ώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 €/ MWh και για μπαταρίες με χωρητικότητα μεταξύ μίας και δύο ωρών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 350.000 €/ MWh.

Επιπλέον, η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη που αντιστοιχεί σε υποστηρικτικές δαπάνες για κόστος διασύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τις 5.000 € ανά παροχή.

Μέσω του προγράμματος πρόκειται να επιδοτηθούν εταιρείες αποκλειστικά για την εγκατάσταση μπαταριών. Ωστόσο, για τη διεκδίκηση στήριξης, αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη φωτοβολταϊκού. Επομένως, ένταξη στο πρόγραμμα θα μπορούν να διεκδικήσουν είτε εταιρείες που διαθέτουν ήδη φωτοβολταϊκό, είτε επιχειρήσεις οι οποίες προτίθενται να εγκαταστήσουν παράλληλα και ηλιακό σύστημα (για το οποίο δεν θα λάβουν επιδότηση).

Η μπαταρία θα πρέπει να «συνεργάζεται» με το φωτοβολταϊκό, ώστε η επιχείρηση να καλύπτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσής της με την παραγωγή του ηλιακού συστήματος, άμεσα ή έμμεσα. Κατά συνέπεια, η παραγωγή του φωτοβολταϊκού θα αξιοποιείται πρωταρχικά για την τροφοδοσία της εταιρείας με ρεύμα, ενώ όταν θα υπάρχει περίσσεια παραγωγής, αυτή θα διοχετεύεται στην μπαταρία.

Από την άλλη πλευρά, όταν η παραγωγή του φωτοβολταϊκού δεν θα φτάνει να καλύψει την τροφοδοσία της επιχείρησης, τότε η κάλυψη θα γίνεται πρωταρχικά μέσω της εκφόρτισης της μπαταρίας και, μόνο αν αυτή δεν επαρκεί, από τροφοδοσία μέσω του δικτύου. Ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο από την μπαταρία μόνον στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί οι ανάγκες της επιχείρησης και η μονάδα αποθήκευσης είναι πλήρως φορτισμένη. Επίσης, σε ετήσια βάση η μπαταρία θα πρέπει να απορροφά τουλάχιστον το 75% της ενέργειάς της από το φωτοβολταϊκό.