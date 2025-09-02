H Kίνα σώζει τη Ρωσία από την Ευρώπη με μεγάλο deal για το φυσικό αέριο

Οι Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν άρχισαν τις διμερείς συζητήσεις τους, με συμφωνία επέκτασης της ενεργειακής τους συνεργασίας. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη.

Η Δύση και ιδιαίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, έφεραν πιο κοντά την Κίνα και τη Ρωσία, με τις διμερείς συζητήσεις να αρχίζουν σήμερα και να καταλήγουν αμέσως σε μια πρώτη συμφωνία.

Αφορά την επέκταση της ενεργειακής τους συνεργασίας, που ευθυγραμμίζεται με το αμοιβαίο συμφέρον της μείωσης της εξάρτησης από τις δυτικές αγορές.

Απομονωμένοι λοιπόν, από τον δυτικό κόσμο, οι Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσαν σε εφαρμογή ένα πλάνο που είχε “παγώσει” από πέρυσι: την κατασκευή ενός δεύτερου αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με τα βιομηχανικά κέντρα του μεγαλύτερου καταναλωτή ενέργειας στον κόσμο.

Παρεμπιπτόντως, στην έναρξη των συζητήσεων Σι και Πούτιν, ο ηγέτης της Κίνας είπε στον ομόλογο του στη Ρωσία πως «οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν αντέξει στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών», πριν προσθέσει ότι το Πεκίνο ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Μόσχα για να «προωθήσει την οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου και λογικού συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης».

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι «η στενή μας επικοινωνία αντικατοπτρίζει τη στρατηγική φύση των σχέσεων Ρωσίας-Κίνας, οι οποίες βρίσκονται σε πρωτοφανές υψηλό επίπεδο. Ήμασταν πάντα μαζί και παραμένουμε μαζί και τώρα».

«Το πιο φιλόδοξο έργο φυσικού αερίου στον κόσμο»

Το Kyiv Independent ανέφερε ότι «ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός, Gazprom και η κυβερνητική China National Petroleum Corporation (CNPC) υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία της Power of Siberia-2, που θα ξεκινάει από την ρωσική πεδιάδα Γιαμάλ και θα καταλήγει στην Κίνα, περνώντας μέσα από τη Μογγολία».

Το τρίτο μέρος της συμφωνίας εκπροσωπήθηκε στις διαπραγματεύσεις και υπέγραψε τη συμφωνία που θα διαρκέσει 30 χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο CEO της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ. Τόνισε πως «είναι το μεγαλύτερο, πιο φιλόδοξο και πιο απαιτητικό, υπό την έννοια των κεφαλαίων, έργο φυσικού αερίου στον κόσμο».

Η Μόσχα και το Πεκίνο συμφώνησαν επίσης, να αυξήσουν τις παραδόσεις μέσω της υπάρχουσας γραμμής Power of Siberia-1, από 38 σε 44 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως

Προφανώς και αυτό το deal είναι το ρεφάρισμα των Ρώσων, για την απώλεια των ενεργειακών αγορών της Ευρώπης, οι οποίες στοίχισαν ακριβά την Gazprom.

Το Pivot East είναι η σωτηρία της Ρωσίας

Αυτή η εξέλιξη ενισχύει οικονομικούς και γεωπολιτικούς δεσμούς των χωρών και είναι σε συνέπεια με το «Pivot East», στρατηγικό πλάνο που έχει εκπονήσει ο Πούτιν, για την ανακατεύθυνση του φυσικού αερίου από τις πεδιάδες της Δυτικής Σιβηρίας προς την Ασία -και όχι την Ευρώπη, όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

Έτσι, θα ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ρωσίας, όπως και η οικονομία της.

Η Κίνα κερδίζει από τη συμφωνία, την ασφάλεια που παρέχει η χερσαία προμήθεια φυσικού αερίου. Παύει να εξαρτάται από τις θαλάσσιες διαδρομές του υγροποιημένου αερίου (και από τις ΗΠΑ), οι οποίες εδώ και χρόνια πλήττονται από συγκρούσεις.

Ο Σι εν τω μεταξύ, θα εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές τιμές για τους πολίτες του, αφού η Κίνα θα είναι η κύρια χώρα που θα προμηθεύει ο αγωγός. Μπορεί έως και να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες τιμές.

Πώς;

«Εκτρέποντας τις ρωσικές προμήθειες μακριά από την Ευρώπη, όπου οι τιμές αυξήθηκαν λόγω περιορισμών στην προσφορά, με την Ασία να γίνεται ο κύριος προορισμός», όπως ανέφερε το Voice of America (VoA).

Οι προκλήσεις της νέας συμφωνίας Κίνας και Ρωσίας

Η Power of Siberia-2 είναι η εξέλιξη της Power of Siberia-1, που είχε παρουσιαστεί το Δεκέμβριο του 2019. Ο αγωγός έχει μήκος 4.000 χλμ και μεταφέρει φυσικό αέριο από τις πεδιάδες Τσαγιάντα και Κοβίκτα της Ρωσίας, στην περιφέρεια Χεϊλονγκτζιάνγκ της Κίνας.

Η πρώτη ενεργειακή συμφωνία υπεγράφη το 2014 και ήταν ύψους 400.000.000.000 δολαρίων. Έκανε τους Ρώσους τους κύριους προμηθευτές φυσικού αερίου της Κίνας, ξεπερνώντας το Τουρκμενιστάν, το Κατάρ και την Αυστραλία.

Οι συζητήσεις για τον δεύτερο αγωγό είχαν αρχίσει προ δεκαετίας, αλλά υπήρχαν διαφωνίες στην τιμολόγηση, τον όγκο προμήθειας και τη διαδρομή του αγωγού.

Το 2024 η Κίνα ζήτησε τιμές κοντά στα επιδοτούμενα εγχώρια τιμολόγια της Ρωσίας και να αγοράσει μόνο ένα μικρό ποσοστό της χωρητικότητας του αγωγού. Πόνταρε στο γεγονός ότι στον πρώτο αγωγό ήταν η κύρια αγοραστής και για αυτό εξασφάλισε τιμές, πολύ χαμηλότερες από εκείνες των προμηθειών από το Τουρκμενιστάν.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν να σταματήσει τις συζητήσεις.

Τώρα αυτές άρχισαν ξανά και επήλθε συμφωνία που ωστόσο, περιλαμβάνει πολλές προκλήσεις, όπως αναφέρει το Reuters

Για παράδειγμα, εάν η τιμολόγηση είναι μικρότερη των ευρωπαϊκών συμβάσεων, η Gazprom θα χάσει δισεκατομμύρια, δεδομένου.

Το κόστος του αγωγού έχει υπολογιστεί στα 13.600.000.000 δολ. και η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να βρει τα χρήματα, εν μέσω κυρώσεων και μείωσης των εσόδων από την Ευρώπη. Βέβαια, θα μπορεί να “βγάλει” 12.5 δισεκατομμύρια δολάρια, ετησίως.

Οι Κινέζοι αυξάνουν συνεχώς την εγχώρια παραγωγή και αναπτύσσουν ραγδαίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, γεγονός που σημαίνει πως οι ανάγκες για αυτό που παίρνουν από τη Ρωσία δεν θα υπάρχουν την επόμενη δεκαετία -βάσει των εκτιμήσεων που έχουν γίνει.

Παράλληλα, ο Σι συζητάει και για νέο αγωγό εναλλακτικής πηγής ενέργειας, με το Τουρκμενιστάν.

Κάτι άλλο που θα συμβεί είναι η αύξηση της εξάρτησης της Ρωσίας από την Κίνα, ως κύριας αγοραστή φυσικού αερίου θα συνοδευτεί από αύξηση και την ευαλωτότητα της στους όρους του Πεκίνου, με τις κυρώσεις της Δύσης να περιορίζουν τις επιλογές της.

Βέβαια, άνθρωποι που ήταν φίλοι χθες, μπορεί να γίνουν εχθροί αύριο -όπως βλέπουμε διαρκώς, να συμβαίνει στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Προς το παρόν, όμως, η επέκταση της συνεργασίας Κίνας και Ρωσίας φαίνεται να είναι ευεργετική και για τις δυο χώρες.