Υδρογονάνθρακες: Η Chevron κατέθεσε προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης

Η προθεσμία του διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης έληξε, με δύο εταιρείες, τις Chevron και Helleniq Energy, να καταθέτουν από κοινού προσφορά.

Αναμονή τέλος για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μπλοκς της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, «κλείδωσε» το ενδιαφέρον της αμερικανικής Chevron για τις δύο περιοχές νοτίως της Κρήτης.

Η εταιρεία κατέθεσε προσφορά από κοινού με την Helleniq Energy, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στην αμφισβητούμενη από την Τουρκία περιοχή και καταργώντας στο πεδίο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η ανακοίνωση της HELLENiQ Energy για τις έρευνες με τη Chevron νότια της Κρήτης

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ ENERGY Holdings στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα.

Παπασταύρου: «Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια»

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη CHEVRON, για υποβολή προσφοράς, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας.

Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Να σημειωθεί ότι, από τον Μάρτιο είχε γίνει αποδεκτή από το ΥΠΕΝ η εκδήλωση ενδιαφέροντος της αμερικανικής Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων σε δύο νέες θαλάσσιες περιοχές, Νότια Κρήτη Ι και Νότια Κρήτη ΙΙ. Ουσιαστικά, οι διαγωνισμοί άνοιξαν ένεκα της αμερικανικής εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron, που είναι η 2η μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική εταιρεία ενέργειας, είχε ήδη εκδηλώσει αντίστοιχο ενδιαφέρον πρόσφατα για τη θαλάσσια περιοχή Νότια της Πελοποννήσου, το οποίο και είχε γίνει αποδεκτό από τον τέως Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη.

Τα νέα οικόπεδα για τα οποία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση με την προκήρυξη του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού το 2014 και διαθέτουν ήδη εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το ΥΠΕΝ μάλιστα είχε σημειώσει, επίσης, τον περασμένο Μάρτιο ότι: Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα, καθώς πλέον η Ελλάδα θα βγει στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση. Πρόκειται για τις περιοχές «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ουσιαστικά διπλασιάζουν την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα. Η αύξηση των διαθέσιμων προς εξερεύνηση οικοπέδων ενισχύει και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων. Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων και του Διευθύνοντος Συμβούλου της, κ. Αριστοφάνη Στεφάτου.

Η Chevron, διεθνής πετρελαϊκός κολοσσός με έδρα τις ΗΠΑ, έχει ευρεία παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, με ερευνητικές δραστηριότητες σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο. Οι νέες περιοχές στις οποίες ενδιαφέρεται να διενεργήσει έρευνες γειτνιάζουν με τις παραχωρήσεις όπου εργάζεται ήδη με εντατικούς ρυθμούς η ExxonMobil, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αναβαθμίζουν το ενδιαφέρον και τη στρατηγική τους -και, συνακόλουθα, τις επενδύσεις τους- στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο των δυνητικών νέων αγορών

Αρμόδιες πηγές, επίσης, τον Μάρτιο ανέφεραν σχετικά ότι:

Το ενδιαφέρον της Chevron εστιάζεται σε συνολικά τρεις περιοχές, μία στα Νότια της Πελοποννήσου που είχε εκδηλωθεί τον Ιανουάριο του 2025 και δύο στα Νότια της Κρήτης, όπου η εταιρεία φιλοδοξεί να αναλάβει την διαχείριση των ερευνών σε ένα σύνολο περίπου 46 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το γεγονός αυτό θα φέρει την Chevron στη πρώτη θέση από πλευράς έκτασης των οικοπέδων υπό διαχείριση, με την ExxonMobil να την ακολουθεί με 35.655 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την Helleniq Energy με 8.564 τετρ. χλμ,. και την Energean με 2.414 τετρ. χλμ. Συνυπολογίζοντας την Περιοχή Α2, συνολικά προστίθενται 47 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν συνολικό διπλασιασμό των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά και τις πιθανότητες να ανακαλυφθούν εγχώρια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Με την αποδοχή του συνολικού ενδιαφέροντος της Chevron, της δεύτερης μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας στον κόσμο, η Ελλάδα επιβεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι (α) μπορεί να διαθέτει σημαντικούς φυσικούς ενεργειακούς πόρους κρίσιμους για την χώρα, την ευρύτερη γειτονιά της και την Ευρώπη, και ότι (β) η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με αξιόπιστη κυβέρνηση που χαίρει τις εμπιστοσύνης ορισμένων από τους μεγαλύτερους επενδυτές στο κόσμο.

Η παρουσία και ανταγωνιστική τοποθέτηση των δύο μεγαλύτερων ιδιωτικών ενεργειακών εταιρειών στο κόσμο (ExxonMobil & Chevron) φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο των δυνητικών νέων αγορών. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δρομολογήσει μια σειρά θετικών εξελίξεων όπως (α) την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών προγραμμάτων, (β) τη διατήρηση των εντατικών ρυθμών εξερεύνησης των προηγούμενων πρόσφατων ετών, (γ) τον εμπλουτισμό των γεωλογικών μοντέλων και σεναρίων εξέλιξης της περιοχής με προοπτική να αυξηθούν οι δυνητικοί στόχοι ενδιαφέροντος, (δ) την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για γεωτρήσεις μεγάλου βάθους νερού και συνεπώς την σημαντική βελτίωση των πιθανοτήτων να εντοπιστούν τα τυχόν αποθέματα υδρογονανθράκων, (ε) την προσέλκυση νέων επενδυτών ή/και την πραγματοποίηση νέων εμπορικών συμφωνιών.