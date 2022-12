Μάθε πώς να κερδίσεις 5 ευρώ καθαρίζοντας το σπίτι σου με τα σωστά προϊόντα

Σε μια περίοδο που η συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κρίση αυξάνεται διαρκώς, σε μία περίοδο που οι ανατιμήσεις των αγαθών επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά, η P&G ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενός βιώσιμου, πιο φιλικού προς το περιβάλλον, μοντέλου οικιακής κατανάλωσης, μέσα από τα προϊόντα της.

Με τα προϊόντα όπως Ariel PODS+, Fairy κάψουλες για το πλυντήριο και Fairy για πλύσιμο στο χέρι, η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι είναι δεδομένη, κάτι που βοηθά στα έξοδα του νοικοκυριού, που το τελευταίο διάστημα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί έντονα.

Η βελτίωση του αποτυπώματος των νοικοκυριών, αλλά και η δημιουργία συνθηκών, ευνοϊκών για τη τσέπη σου είναι αυτό που αποτελεί προτεραιότητα για την P&G.

Μέσα από τα προϊόντα της αγγίζει καθημερινά δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ακούει τις ανάγκες τους και συμβάλλει στη φροντίδα του νοικοκυριού και της οικογένειάς τους, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και υποστηρίζοντας έμπρακτα τη βιώσιμη οικιακή κατανάλωση.

Η P&G σού δείχνει πώς μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις μπορεί ο καθένας από το σπίτι του να βελτιώσει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να μειώσει τα έξοδα.

Για παράδειγμα, εάν μειώσεις τη θερμοκρασία πλύσης από τους 60°C στους 30°C σε κανονικό κύκλο και χρησιμοποιήσεις τις κάψουλες Ariel PODS+ θα έχεις την καθαριότητα που θέλεις και παράλληλα, θα έχεις εξοικονομήσει έως και 60% στον λογαριασμό ρεύματος του πλυντηρίου σου.

Κι αυτό γιατί είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι αποτελεσματικές ενάντια στους επίμονους λεκέδες, ακόμα και σε κρύα πλύση.

Εκτός αυτού, όσον αφορά το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι με το υγρό Fairy μπορείς επίσης, να γυρίσεις τη βρύση σε πιο κρύο νερό και να εξοικονομήσεις ενέργεια, αφού καθαρίζει εξαιρετικά ακόμα και όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή.





Την ίδια στιγμή και στο πλυντήριο με τις κάψουλες Fairy Platinum Plus 50 ct, γυρνώντας από τον κανονικό στον σύντομο κύκλο (λιγότερα από 55 λεπτά), εξοικονομείς στο λογαριασμό ρεύματος, έως και 4 ευρώ ανά συσκευασία, εξοικονόμηση που υπολογίζεται με τη μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων φόρων) για τα νοικοκυριά το 2021 (Eurostat).

Πέρα όμως, από το χρηματικό όφελος είναι αναγκαίο να είσαι σίγουρος για την ασφάλεια των προϊόντων που χρησιμοποιείς, καθώς η επιλογή προϊόντων καθημερινής χρήσης είναι ένας τρόπος να φροντίσεις την εμφάνιση και την υγεία σου, επιλέγοντας προϊόντα P&G που εγγυώνται υψηλή ποιότητα και διασφαλίζουν ότι λαμβάνεις την απόδοση και την αυτό-φροντίδα που έχεις ανάγκη.

Έχεις σκεφτεί ότι χρησιμοποιώντας ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B αφαιρώντας έως και 100% περισσότερη βακτηριακή πλάκα σε σχέση με μία απλή χειροκίνητη οδοντόβουρτσα, επενδύεις στη στοματική σου υγεία; Ακόμα και η επιλογή προϊόντων φροντίδας μαλλιών είναι σημαντική, καθώς με το Pantene μπορείς να αποκτήσεις 100% πιο δυνατά* και ορατά πιο υγιή μαλλιά.

*Δύναμη ενάντια στη φθορά του styling. Με τη συστηματική χρήση του σαμπουάν και του conditioner σε σύγκριση με σαμπουάν χωρίς ενυδατικούς παράγοντες.

Κέρδισε 5 ευρώ με την Επιστροφή Χρημάτων

Εκτός όλων των παραπάνω, ποιος δεν θα ήθελε αγοράζοντας τα σωστά προϊόντα να κερδίσει 5 ευρώ επιπλέον; Τώρα η P&G σού επιστρέφει 5 ευρώ και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ακολουθήσεις τρία απλά βήματα.

Αγοράζοντας συγκεκριμένα, προϊόντα P&G συνολικής αξίας τουλάχιστον 15€ και πάνω κρατάς την απόδειξη σου και τη φωτογραφίζεις.

Μπαίνεις στο www.epithimies.gr, την ανεβάζεις και τα 5 ευρώ θα σου επιστραφούν μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσεις. Έτσι, κερδίζεις τόσο σε ποιότητα, όσο και σε χρήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχετική ενέργεια ισχύει για όλα τα προϊόντα P&G. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι για μία φορά με τη χρήση της απόδειξης, έως και 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, για αγορά προϊόντων P&G από 20/10/2022 έως 20/01/2023, συνολικής αξίας 15 ευρώ και άνω. Μπορείτε να ανεβάσετε την απόδειξη έως και τις 30/01/23.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Τα προϊόντα P&G που συμμετέχουν στην ενέργεια είναι τα εξής: Always, Ariel, Bear Fruits, Clearblue, Fairy, First Defence, Fixodent, Gillette, King C. Gillette, Head & Shoulders, Herbal Essences, Lenor, Old Spice, Oral-B, Pampers, Pantene, Ronal, Swiffer, Tampax, Tide, Venus, Viakal, Vicks, ZzzQuil Natura.