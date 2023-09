Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές λιανικής για τον Οκτώβρη

Η ΔΕΗ διατήρησε σταθερό για τον Οκτώβριο το τιμολόγιο Γ1/Ν1. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στα 15,5 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες.

Με αρκέτες εταιρείες να κρατούν σταθερά τα τιμολόγιά τους, κυλά η διαδικασία δημοσιοποίησης των τιμών για τον Οκτώβριο από τους προμηθευτές. Πάντως, υπάρχουν και οριακές αυξήσεις, χωρίς να καταγράφονται μειώσεις. Μένει, βέβαια, να ξεκαθαρίσει και το ύψος για την κρατική επιδότηση που πρόκειται να ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες.

Έτσι, η ΔΕΗ διατήρησε σταθερό για τον Οκτώβριο το τιμολόγιο Γ1/Ν1. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στα 15,5 λεπτά/KWh για κατανάλωση έως 500 κιλοβατώρες και 16,7 λεπτά για πάνω από αυτό το όριο, ενώ η χρέωση κατά τη νύχτα είναι 11,4 λεπτά/KWh. Σταθερές παρέμειναν και οι τιμές και στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

Σε γενικές γραμμές, τα προϊόντα των παρόχων είναι μεταξύ των 8,88 λεπτά έως 19,8 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Για τον Σεπτέμβριο ξεκινούσαν από τα 8 και έφταναν στα 19,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Ήρων για το Simply Generous Home, δίνει τιμή στα 13,32 λεπτά (12,58 λεπτά με Έκπτωση 15%, μετά από 6 μήνες στο πρόγραμμα). Η αύξηση είναι της τάξης του το 18%, σε σχέση με την τιμή που δόθηκε τον Σεπτέμβριο. Επίσης, με το νέο πρόγραμμα Generous Guarantee Home συνδυάζεται εξασφάλιση ανώτατης τιμής Guarantee (17 λεπτά) με έκπτωση συνέπειας. Έτσι προσφέρεται στα 8,55 λεπτά με ενσωματωμένη 10% έκπτωση συνέπειας.

Στο πρόγραμμα Generous Home η ΗΡΩΝ ανήρτησε χρέωση 19,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 19,6 λεπτά τον Σεπτέμβριο. Ο τιμοκατάλογος του συγκεκριμένου προγράμματος με την έκπτωση συνέπειας 20% είναι 15,6 λεπτά ανά kWh, με οριακή μείωση -1% σε σχέση με τον μήνα που διανύουμε. Για τους καταναλωτές που έχουν συμπληρώσει 9 μήνες στο πρόγραμμα, η έκπτωση είναι αυξημένη στο 25% και η τιμή πάσει στα 14,63 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η Protergia

Η Protergia ανακοίνωσε χρέωση 18,58 λεπτά του ευρώ ανά kWh στο πρόγραμμα Οικιακό MVP Reward, αυξημένη κατά 2% έναντι του Σεπτεμβρίου. Με την έκπτωση συνέπειας, η τιμή της εταιρείας υποχωρεί στα 12,58 λεπτά του ευρώ. Στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό Value της εταιρείας, η χρέωση είναι 12,58 λεπτά του ευρώ ανά kWh, με αύξηση επίσης 2%. Επίσης, η Protergia προσφέρει το Value Plus στα 8,88 λεπτά. Παράλληλα, η ανήκουσα πλέον, όπως και η Protergia στη MYTILINEOS, η Watt+Volt, δίνει στο πρόγραμμα Value+ τιμή στα 8,88 λεπτά.

Στα 17,17 λεπτά ανά kWh θα είναι η χρέωση της Elpedison στο πρόγραμμα που προσφέρει έκπτωση συνέπειας (Συνέπεια Day), από 15,77 λεπτά τον Σεπτέμβριο (αύξηση 9%). Στο πρόγραμμα Elpedison Green Economy, η χρέωση είναι 13,5 λεπτά ανά kWh, αυξημένη από τον Σεπτέμβριο. Ενισχυμένη είναι και η χρέωση στο πρόγραμμα Elpedison Economy, στα 15,9 λεπτά ανά kWh. Η εταιρεία λανσάρισε ένα νέο προϊόν, το Elpedison Value, στα 8 λεπτά ανά kWh.

Στο πρόγραμμα OnTime της NRG, η αρχική χρέωση διαμορφώνεται στα 17,5 λεπτά ανά kWh, από 15,99 λεπτά ανά kWh τον Σεπτέμβριο (+9%). Με την έκπτωση 10%, η χρέωση ελαττώνεται στα 15,75 λεπτά ανά kWh, από 14,391 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πρώτους δύο μήνες σύμβασης η έκπτωση συνέπειας είναι 30%. Η NRG διαθέτει το πρόγραμμα On Time+ στα 8,7 λεπτά με έκπτωση συνέπειας 40%.