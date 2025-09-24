Σταμάτησε προσωρινά η παραγωγή πετρελαίου στον Πρίνο

Το υψηλό κόστος παραγωγής ανάγκασε την εταιρεία Energean Ελλάδος να διακόψει την παραγωγή. Προγραμματίζει επένδυση 1 δις. ευρώ για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

Το 2024 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για την Energean Ελλάδος, καθώς η παραγωγή πετρελαίου στον Πρίνο έγραψε σημαντικές ζημιές, καθώς τα επίπεδα κόστους παραγωγής στο μοναδικό πετρελαϊκό κοίτασμα που αξιοποιείται στην Ελλάδα ήταν σημαντικά υψηλότερο από τις τιμές που μπορεί να πάρει η εταιρεία από την πώληση του προϊόντος.

Έτσι από τις αρχές Ιουλίου, η παραγωγή των 1.000–1.200 βαρελιών ημερησίως σταμάτησε προσωρινά καθώς το κόστος παραγωγής είχε εκτιναχθεί στα 77 δολάρια/βαρέλι, όταν η διεθνής τιμή βρίσκεται στα 67 δολάρια. Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαιτερότητας του πετρελαίου ο Πρίνος διαθέτει την παραγωγή του με discount 7–8 δολάρια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι από αυτό το κόστος, τα 26 δολάρια αντιστοιχούν αποκλειστικά σε ενέργεια, γεγονός που καθιστά τη συνέχιση της παραγωγής ζημιογόνα. Για το 2025, η πρόβλεψη κόστους ανά βαρέλι είχε διαμορφωθεί στα 40–50 δολάρια, επίπεδο που παραμένει υψηλό σε σχέση με τις διεθνείς τιμές.

Σε κάθε περίπτωση το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν –και παραμένει– το ενεργειακό κόστος: η ηλεκτρική ενέργεια από τα 57 €/MWh το 2019 εκτινάχθηκε στα 180 €/MWh τον Φεβρουάριο 2025. Το φυσικό αέριο από τα 15 €/MWh το 2019 έφτασε στα 40 €/MWh το 2025. Συνολικά, από το 2017 η Energean έχει δαπανήσει 188 εκατ. ευρώ μόνο για ενέργεια, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία χωρίς μείωση κόστους δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική επανεκκίνησης.

Αλλά ακόμη και εάν υπάρξει λύση αυτή δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη όσον αφορά στη συνολική λειτουργία του ενεργειακού συγκροτήματος της Καβάλας. Μοναδική μακρόπνοη διέξοδος πλέον αποτελεί το project αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. Στην κατεύθυνση αυτή η Energean προγραμματίζει επενδύσεις 1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη της πρώτης ελληνικής αποθήκης CO₂, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές του Πρίνου.

Η εταιρεία αναμένει τις άδειες από την ΕΔΕΥΕΠ προς τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, οι οποίες θα κρίνουν αν θα ξεκινήσει η υλοποίηση. Το έργο προβλέπει συνεργασία με βιομηχανίες που θέλουν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα, δημιουργώντας παράλληλα στην Καβάλα ένα οικοσύστημα καινοτομίας γύρω από την τεχνολογία CCUS.

Πρακτικά, ο Πρίνος, μετά από δεκαετίες παραγωγής πετρελαίου, φαίνεται ότι αδυνατεί να συνεχίσει στον τομέα της εξόρυξης, αλλά ανοίγουν προοπτικές με τη δημιουργία της πρώτης αποθήκης CO₂ στην Ελλάδα. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κρίνει αν ο Πρίνος θα συνεχίσει να αποτελεί ενεργειακό κόμβο της χώρας ή θα μείνει στην ιστορία ως το κοιτάσμα που σφράγισε μια εποχή.

Όπως προαναφέρθηκε, η Energean Ελλάδας ολοκλήρωσε το 2024 με σημαντικές ζημιές ύψους 103,7 εκατ. ευρώ, έναντι 21,8 εκατ. το 2023. Ο τζίρος αυξήθηκε στα 48,5 εκατ. ευρώ, όμως το υψηλό κόστος πωληθέντων (62,5 εκατ.) και οι απομειώσεις παγίων και ερευνητικών εξόδων άνω των 100 εκατ. επιβάρυναν καταλυτικά τα αποτελέσματα. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 117,6 εκατ. από 221,3 εκατ. στο τέλος του 2023.