Απόψε η μερική έκλειψη ηλίου – Πώς μπορείτε να δείτε το φαινόμενο

Στις 21 Σεπτεμβρίου ο ουρανός θα σκοτεινιάσει από μια μερική ηλιακή έκλειψη, δημιουργώντας ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα. Πώς να τη δείτε ζωντανά.

Οι φίλοι της αστρονομίας ετοιμάζονται σήμερα, Κυριακή (21/09), για μια ολόκληρη μέρα γεμάτη ουράνια φαινόμενα, με αποκορύφωμα τη μερική ηλιακή έκλειψη που θα είναι ορατή σε τμήματα του Νοτίου Ημισφαιρίου.

Η μέγιστη φάση της έκλειψης, όταν η Σελήνη θα καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειας του Ήλιου, θα σημειωθεί στις 22:41 ώρα Ελλάδας (3:41 μ.μ. ET). Ωστόσο, το φαινόμενο θα εξελίσσεται συνολικά από τις 20:29 έως και τις 00:53 ώρα Ελλάδας (1:29 μ.μ.–5:53 μ.μ. ET), σύμφωνα με το EarthSky.

Σε αντίθεση με μια ολική έκλειψη, η Σελήνη δεν θα καλύψει πλήρως τον Ήλιο, αλλά θα δώσει την εντύπωση ότι “δαγκώνει» την επιφάνειά του, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Κατά τη διάρκεια μιας μερικής έκλειψης, η Σελήνη περνά ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας τμήμα του ηλιακού δίσκου και αφήνοντας να φαίνεται μία φωτεινή ημισέληνος γύρω από την καμπύλη του φυσικού μας δορυφόρου.

Λιγότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι – μόλις το 0,2% του παγκόσμιου πληθυσμού – θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το φαινόμενο δια ζώσης από νησιωτικά κράτη, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Σαμόα και η Τόνγκα. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε να το απολαύσουμε από το σπίτι μας, μέσα από livestream που θα μεταδοθεί από το Space.com.

Πώς να παρακολουθήσετε την μερική ηλιακή έκλειψη της 21ης Σεπτεμβρίου στο διαδίκτυο

Η πλατφόρμα Time and Date συνεργάζεται με την Αστρονομική Εταιρεία του Dunedin στη Νέα Ζηλανδία για να μεταδώσει δωρεάν στο YouTube τη μερική ηλιακή έκλειψη της 21ης–22ης Σεπτεμβρίου. Η ζωντανή μετάδοση θα περιλαμβάνει εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κάθε φάση του φαινομένου, συνοδευόμενες από την ανάλυση του αστροφυσικού Graham Jones και τα σχόλια της δημοσιογράφου Anne Buckle.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η παρακολούθηση μιας μερικής έκλειψης με γυμνό μάτι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης. Όσοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο θα πρέπει να προμηθευτούν πιστοποιημένα γυαλιά ηλιακής έκλειψης και να ελέγξουν την ποιότητά τους πριν κοιτάξουν προς τον Ήλιο.

Για όλους τους υπόλοιπους, η μετάδοση της έκλειψης θα ξεκινήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδας (18:00 GMT).