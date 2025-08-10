Γηραιότερος και από τη γη ο μετεωρίτης που έπεσε σε σπίτι στη Τζόρτζια

Πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια σχηματίστηκε ο μετεωρίτης που έπεσε σε σπίτι στην Τζόρτζια τον Ιούνιο, προκαλώντας ζημιές.

Ένας μετεωρίτης που έπεσε τον Ιούνιο σε σπίτι στην Τζόρτζια των ΗΠΑ αποδείχθηκε πως είναι πιο παλιός κι από την ίδια τη Γη, σύμφωνα με επιστήμονες που τον μελετούν.

Στις 26 Ιουνίου, κάτοικοι στις νοτιοανατολικές πολιτείες παρακολούθησαν έκπληκτοι μια φωτεινή μπάλα να διασχίζει τον ουρανό. Κομμάτια του μετεωρίτη χτύπησαν την οροφή σπιτιού στο ΜακΝτόνα, νότια της Ατλάντα, ανοίγοντας μια τρύπα στο ταβάνι μεγέθους μπάλας του γκολφ και αφήνοντας βαθούλωμα στο πάτωμα.

Όπως αναφέρει o Independent, ο Σκοτ Χάρις, ερευνητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια, υπολόγισε ότι ο μετεωρίτης σχηματίστηκε πριν από 4,56 δισεκατομμύρια χρόνια – λίγο παλαιότερος από τη Γη, που εκτιμάται στα 4,543 δισεκατομμύρια. Η ανάλυση με μικροσκόπια έδειξε ότι πρόκειται για έναν κοινό χονδρίτη χαμηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα, προερχόμενο από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία. Πιθανότατα είναι θραύσμα ενός μεγαλύτερου αστεροειδούς που διαλύθηκε πριν 470 εκατομμύρια χρόνια.

Η πρόσκρουση ακούστηκε και έγινε αισθητή σαν πυροβολισμός. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είπε πως ακόμη βρίσκει σκόνη από το διάστημα στο σαλόνι του. Σύμφωνα με τον Χάρις, το χτύπημα στη σκεπή και η πρόσκρουση στο πάτωμα συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα, απελευθερώνοντας αρκετή ενέργεια ώστε να κονιορτοποιήσει μέρος του υλικού.

Ο μετεωρίτης, που ονομάστηκε «McDonough», είναι ο 27ος που έχει βρεθεί στην Τζόρτζια. Τμήματά του θα εκτεθούν στο Μουσείο Επιστημών Tellus στην πόλη Κάρτερσβιλ.